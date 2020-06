Toată telenovela a început după ce actorul Costin Mărculescu s-a căsătorit cu Ionela Nae, cunoscută sub numele de Ella.

Actorul a fost acuzat de Mara Bănică că întreţine relaţii sexuale cu bărbaţi, ba chiar cu animale. Acuzaţii care l-au determinat pe Costin Mărculescu să se adreseze justiţiei făcându-i plângere penală jurnalistei în care menţiona la acea vreme că i-a violat corespondenţa şi a furnizat informaţii şi fotografii presei pe care le-a modificat după bunul ei plac.

„Pozele nud cu Costin Mărculescu care au circulat pe internet şi aşa-zisele discuţii în care el recunoaştea că adoră să facă sex în grup sunt doar fabulaţii! Cel puţin aşa susţine actorul care s-a hotărât să-i declare război Marei Bănică. Acesta a depus, miercuri, o plângere penală la parchet pentru a i se face dreptate”, scria presa la acea vreme.

„Mi-a spart contul de Facebook şi au spus despre mine că sunt homosexual, swinger şi zoofil”

„Este vorba despre violarea intimităţii. Ea nu avea voie să facă publice fotografii cu mine fără să aibă acordul meu, mai ales că le-a modificat într-un mod grosolan. Se vor ocupa de acum încolo organele de justiţie. Mi-a adus un grav prejudiciu de imagine şi lucrurile nu vor rămâne aşa. Mi-a spart contul de Facebook şi au spus despre mine că sunt homosexual, swinger şi zoofil”, declara atunci Costin Mărculescu.

Scandalul a luat amploare între Mara Bănică şi Costin Mărculescu

Ba mai mult, în ciuda faptului că au fost prieteni buni, jurnalista s-a supărat că a ajuns înaintea mirilor la Starea Civilă şi a postat pe pagina ei de socializare că actorul şi soţia sa şi-au bătut joc de invitaţi. „Ela şi-a uitat buletinul acasă şi de aceea am întârziat. Putea şi ea să aştepte aşa cum au făcut ceilalţi. Ea a înjurat ca la uşa cortului şi a lăsat buchetul de flori pe jos”, a spus actorul.

Mara Bănică încerca să mă convingă să nu mă însor

„Eu am ajutat-o atunci când m-a rugat. Am angajat-o în televiziune, am sprijinit-o să ajungă la diferite emisiuni. Ea, în schimb, cu o zi înainte de nunta cu Ela încerca să mă convingă să nu mă însor. I-am spus că nu mă interesează ce a făcut nevasta mea înainte, putea să aibă şi o mie de amanţi. Eu o iubesc şi merg cu ea mai departe. Ea vorbeşte? A uitat că apare în filme deocheate pe internet când face sex oral?!”, a adăugat Costin Mărculescu.

După ce şi-au pus poalele-n cap a venit marea împăcare

„Numerele de contact în caz de ceva grav erau al meu și al lui Pepe. Mi-a spus că dacă se întâmplă ceva cu el, noi să-l înmormântăm”, a povestit Mara Bănică. Tot jurnalista a mărturisit că doctorul i-ar fi spus atunci lui Costin Mărculescu că trebuie să ia toată viața pastile pentru inimă. ”M-au sunat mulți acum ca să mă întrebe dacă Mărculescu s-a sinucis. Nu s-a sinucis, eu cred că a făcut infarct. Era bolnav cu inima. Nu s-a sinucis. Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, am tot vorbit în pandemie, avea planuri… Nu s-a sinucis. Asta le spun tuturor”, a mai spus Mara Bănică, potrivit cancan.