Sfaturi pentru achizitia celor mai bune laptopuri

A trecut Black Friday si simti nevoia sa iti cumperi un calculator nou sau chiar un laptop? Ai strans bani si esti gata sa spargi pusculita acum? Este cel mai bun moment in care poti face asta si mai jos ai o lista cu sfaturi utile pentru a cumpara laptopuri la un raport calitate foarte bun!

Daca sunteti in cautarea unui laptop pe care sa il plimbati mult, veti dori sa optati pentru un notebook mai compact, care este usor (mai putin de 2 kg, in mod ideal mai putin de 1,5 kg).

Verificati specificatiile

Acordand o privire atenta la specificatiile laptopului inainte de a il cumpara, va poate da o idee foarte buna daca acesta este bun.

Daca specificatiile indica un laptop vechi sau slab, atunci afacerea ar putea sa nu fie la fel de buna precum credeti prima data, cu exceptia cazului in care este incredibil de ieftin! Totusi daca vreti ceva ieftin nu trebuie neaparat sa cumparati ceva ce nu va foloseste doar pentru ca este nou si ieftin. Poate va incadrati la categoria laptopuri second hand gaming, caz in care veti avea un super laptop la pret mic.

Pe de alta parte, daca specificatiile indica spre un laptop puternic care vine cu caracteristici super wow, dar va trebuie doar pentru office este foarte probabil sa nu il folositi niciodata la adevarata lui capacitate deci puteti opta pentru ceva mai mic.

In ceea ce priveste performanta, cel mai important lucru pe care trebuie sa-l luati in considerare sunt componentele principale din interiorul masinii. Acestea sunt procesorul, memoria sistemului, memoria de stocare si - intr-o masura mai mica - subsistemul grafic.

Cand vine vorba de procesor, majoritatea procesoarelor pe care le veti intalni vor fi facute de Intel. In timp ce Core i5 este un model decent, Core i7 este alegerea de top-end. Puteti gasi si un laptop sh cu touchscreen cu procesor i5 sau chiar i7 mult mai bun decat o versiune noua cu specificatii foarte slabe si la un pret mai mic.

Majoritatea oamenilor nu vor avea nevoie de genul de putere oferit de i7 daca nu intra in jocuri, editare video sau alte sarcini grele, astfel incat i5 este o optiune buna la mijlocul gamei. Exista, de asemenea, Core i3 entry-level si daca sunteti in cautarea unui laptop de buget pe care nu intentionati sa il utilizati pentru a naviga pe internet si a trimite mailuri, acesta este un model care va ajuta sigur.

Laptopurile foarte subtiri sunt susceptibile de a utiliza un procesor de model Y, deoarece acestea pot functiona fara ventilator pentru a le raci. Schimbul de aici este ca nu functioneaza destul de bine - un exemplu este Core m3-7Y30. Retineti ca chip-urile din seria Y au modele "Core m" (m3 / m5 / m7), pe care le puteti intelege pur si simplu ca pe niste procesoare mai lente.

Procesoarele Intel Atom se gasesc, in general, in portabile cu adevarat ieftine si, fara indoiala, care nu ruleaza foarte usor. Daca intentionati sa utilizati laptopul pentru navigarea web de baza, veti reusi sa faceti acest lucru bine, dar aceasta este o limitare care nu va atrage majoritatea utilizatorilor.

