Cea mai sexy vedetă de la Antena 1, condamnată la închisoare. Ce a făcut „blonda în bikini” - Foto

Nicoleta Dragne, una dintre cele mai sexy concurente de la Insula Iubirii, emisiune difuzată de Antena 1, a mărturisit că a fost condamnată la închisoare.





Vedeta postului de televiziune Antena 1, Nicoleta Dragne, a povestit respectiva întâmplare în timpul emisiunii „Xtra Night Show”, scrie Cancan.

A fost încătușată, a rămas fără mașină și a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare. Mai mult, Nicoleta a fost obligată să presteze muncă în folosul comunității.

„Nu ştiam că am permisul suspendat. Eu m-am mutat la altă adresă şi nu mi-am schimbat şi adresa de la maşină. Ei practic mi-au suspendat permisul pe motiv pe viteză, am tot adunat puncte şi nu am ştiut. Aveam deja patru luni de suspendare când m-au oprit. Depăşisem cu 15 mile ceva de genul, viteza locală. Pe mine m-au oprit, mi-au verificat, eu aveam permisul şi au văzut, m-au anunţat, eu nu ştiam. Mi-au luat maşina, mi-au pus cătuşele, m-au urcat în maşina Poliţiei, parcă omorâsem pe cineva. (…)”, a declarat Nicoleta.

Sexy ispita Nicoleta a fost obligată și la plata unei amenzi de 1500 de lire , dar a fost pusă și la vopsit garduri pe stadioane.

”M-au trimis în instanţă şi mi-au dat 150 de ore în folosul comunităţii, plus o amendă de 1500 de lire. Le-am făcut pe toate. Trebuia să merg o dată pe săptămână şi să semnez. Într-o zi vopseai garduri pe stadioane, într-o zi făceai curat în cimitir. Am avut şi zile în care am mers de la multe ori. A fost o experienţă, ce pot să zic”, a mărturisit Nicoleta Dragne.

