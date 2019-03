Metoda găsită de Serena Williams pentru a se răzbuna pe Ion Țiriac. N-a uitat trecutul şi acum atacă

Serena Williams (37 de ani) nu a trecut peste afirmațiile făcute de Ion Țiriac în urmă cu un an, despre fizicul ei, iar acum fosta lideră WTA s-a răzbunat.





Jucătoarea americană aflată pe locul 10 în ierarhia mondială nu l-a iertat nici până acum pe miliardarul român pentru afirmațiile făcute de acesta înaintea ediției de anul trecut a turneului de la Madrid, competiție patronată de Țiriac. „ Cu tot respectul, Serena Williams are 36 de ani și 90 de kilograme. Mi-aș dori ca tenisul feminin să aibă alte opțiuni”, spunea Țiriac, anul trecut, pentru Sport Bild.

Astfel, americanca a decis să nu participe nici în acest an la Mutua Madrid Open (3-12 mai), lucru confirmat chiar de antrenorul ei, Patrick Muratoglou. Serena va reveni în circuit odată cu turneul de la Roma (6-19 mai). Anul trecut, Serena s-a retras de la Madrid Open chiar înainte de startul întrecerii, pe motiv că are febră, dar afirmațiile lui Ion Țiriac ajunseseră deja la urechile jucătoarei.

„Mereu spun că oamenii au dreptul la o opinie. În mod cert, tenisul feminin înseamnă mai mult decât mine. Mult mai mult, dar voi discuta cu el, credeți-mă, voi discuta cu el. Este un comentariu ignorant și sexist, poate că este un bărbat ignorant”, s-a apărat Williams, potrvit New York Times.

Amenințat de americancă, cu o discuție „face to face”, miliardarul român nu s-a lăsat intimidat și a continuat atacul la adresa Serenei, cu referire la scandalul provocat de aceasta în finala de la US Open 2018: „Cum poți să îi dai 17 mii amendă, când probabil oricare altcineva era suspendat vreo 5 ani. Ce legatura are ca e una din cele 4 miliarde de mame care au copii în lumea asta cu datul sfaturilor?”.

În scandalul dintre Serena Williams și Ion Țiriac a intervenit, inevitabil, și Ilie Năstase. „Sunt ele (n.r. - jucătoarele din circuitul WTA) prea sensibile la vârsta asta, că sunt pe cale de retragere. Sunt doar nişte interpretări idioate. Ce putea să-i spună Ion Ţiriac, că arată bine? Dacă eşti slabă, eşti slabă, dacă eşti grasă, eşti grasă! El a făcut probabil o comparaţie între fetele care joacă acum în circuit şi Serena”, a declarat „Nasty” pentru „Evenimentul zilei”.

Sebastian Ghita, anunt SOCANT facut in urma cu putin timp! Ce se intampla cu el

Pagina 1 din 1