Tensiune extremă în semifinala de la Vocea României

Semifinala sezonului 8 din Vocea României va putea fi urmărită în această seară, live, pe Pro TV, de la ora 20:30





Bătălia pentru premiul de 100.000 de euro continuă! Pentru rămânerea în competiție se vor lupta Boiangiu și Romanița Fricosu, din echipa Tudor, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, din echipa Irina, Mădălina Coca și Renate Grad, din echipa Andra, Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, din echipa Smiley.

Telespectatorii își pot vota favoriții prin sms la numărul 1.200 (tarif 1.19 euro/ TVA inclus), de 10 ori/concurent, sau online, gratuit, un vot/echipă, doar după START VOT, și astfel vor hotărî cine sunt cei patru finaliști ai celei mai tari competiții a vocilor.

Semifinaliștii vor cânta câte o melodie singuri și vor alcătui și un trio – cei doi semifinaliști împreună cu antrenorul lor vor interpreta o piesă.

Printre melodiile care vor fi interpretate vineri în semifinala Vocea României se regăsesc Shallow, Who wants to live forever, Unchain my heart sau Perfect fără tine. Concurenții repetă asiduu alături de antrenorii lor și speră că, împreună, au găsit cele mai bune registre pentru piesele pe care le vor cânta săptămâna aceasta.

Ei sunt deciși să creeze momente unice pentru a bucura telespectatorii și pentru a-i convinge că ei sunt cei care merită voturile lor.

