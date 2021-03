Selly nu regretăpetrecerea. Replică pentru ”hateri”: E ireal câtă ipocrizie poate exista. „Am fost weekendul acesta la o vilă în Snagov cu câțiva prieteni, cei mai apropiați prieteni ai mei, ca să îmi sărbătoresc ziua de naștere. Bineînțeles că din toată treaba asta a ieșit scandal național. Toată România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni. Lumea e supărată că noi ascultăm manele la petrecere.

Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta! Eu am primit amendă pentru că am făcut această petrecere în pandemie. Legea e foarte stupidă. Pentru că legea ar trebui să fie aceeași pentru toți.

Spuneți-mi mie cum e legea aceeași pentru toți, când la Loft e plin, la Nuba e plin. Legea e complet idioată. În club e voie și toți oamenii stau lipiți unii de alții”, a povestit vloggerul, conform retetesivedete.ro.

Selly nu regretă petrecerea. Replică pentru hateri

”Eu îmi asum. Eu am încălcat legea și am plătit. Doar susțin cu tărie faptul că legea e complet idioată. Mi se pare așa oarecum nedrept pentru că eu chiar am încercat să iau toate măsurile ca să nu ia nimeni Covid-19 de la petrecerea mea. Pentru că asta e un risc real asupra carierei mele.

Eu am rugat pe toată lumea care a venit să facă testul Covid-19. Mai sunt câțiva care au uitat, dar 90%-95% dintre participanți mi-au trimis poză cu testul și cu buletinul. Mie nici până la ora asta nu mi s-a comunicat ce amendă am primit. Nu am primit nici un proces verbal. Nu am nimic de la ei”, a transmis Selly în postarea de pe YouTube.

De asemenea, Selly s-a plâns că subiectul despre petrecerea lui a fost intens discutat deoarece mulți jurnaliști au un război de la distanță cu el.

Printre cei care au reacționat după petrecere se numără și Mircea Badea, realizatorul emisiunii ”În gura presei”, de la Antena 3. Badea a spus că „nu are nimic cu Selly și manelele lui, doar că nu a pretins niciodată că vrea să facă educație”.

Selly i-a amintit lui Mircea Badea că și el fredona manele

Replica lui Selly a venit în câteva videoclipuri în care mai mulți jurnaliști sunt văzuți fredonând refrenuri ale unor manele. Într-unul dintre videoclipurile postate de Selly, apare chiar și Mircea Badea cântând o manea. Este vorba despre o înregistrare dintr-o emisiune de divertisment de la Prima Tv, pe care Mircea Badea și Oreste o făceau în 2002 la mare.

Din cauza încălcărilor restricțiilor sanitare impuse în pandemia de coronavirus, vloggerul Selly (n.r. Andrei Șelaru) a fost amendat de polițiștii din Ilfov cu 15.000 lei.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, cu privire la faptul că a fost organizat un eveniment privat, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat să comunice următoarele:

La data de 28 februarie a.c., polițiștii orașului Snagov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în orașul Snagov a fost organizat un eveniment privat, la care au participat peste 20 de persoane, încălcând normele de protecție sanitară.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat, până la acest moment, proprietarul societății, un participant și organizatorul evenimentului.

Aceștia au fost sancționați contravențional, conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu amenzi în valoare de 15.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală”, se arată în comunicatul Poliției din Ilfov.

Selly nu este la prima abatere

Trebuie spus că nu este prima oară când Selly încalcă regulile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. La 1 Mai 2020, chiar după ce participase la o emisiune de la Digi24, în care îi invita pe români să respecte restricțiile impuse de autorități în pandemie, el s-a distrat alături de Dorian Popa și mai multe persoane la piscina din curtea artistului menționat.

„Aleg să stau acasă pentru că sănătatea țării mele este mai importantă decât orice orgoliu sau ambiție profesională, personală. Vă încurajez și pe voi să stați acasă, să fiți responsabili și să ascultați ce zic autoritățile pentru că traversăm o perioadă nemaiîntâlnită până acum”, spusese Selly într-un mesaj transmis în martie 2020.