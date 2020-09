Se pare că artistul a pus ochii pe nimeni altul decât Sellly. Solistul l-a dat uitării pe Răzvan Botezatu și l-a luat în sufletul și în gândul său pe celebrul vlogger, acum proaspăt mutat în Capitală.

Marius Baldovin, cântăreț de muzică populară și producător de emisiuni de folclor, povestea cum a dat ochii cu Selly pe litoralul românesc.

„Selly era entuziasmat când m-a văzut. Mi-a zis că mă cunoaște după scandalul cu Zăvo. Am vorbit cu el vreo șapte minute. Era și Dorian Popa, și cu el am vorbit. Dar Selly mi-a intrat în cap de foarte mult timp… E un băiat cu caracter, chipeș, un băiat pe care nu ai cum să îl refuzi vreodată. Mi-aș dori mult să întrețin … Dar nu mai spun… E un băiat dorit…

Și-a câștigat frumusețea prin adaptarea și sinceritatea pe care le are. L-am simțit și când am purtat discuția cu el că e un băiat care face toți banii, iar când spun asta se știe despre ce vorbesc. Are gesturile romantice, se vede că cine va sta cu el va avea de câștigat și nimeni nu va pierde cu el în relația de zi cu zi, dar și a dragostei”, spunea atunci Marius Baldovin.

Nu a trecut foarte mult timp și cântărețul de muzică populară își încearcă din nou norocul cu Selly. Acesta l-a invitat pe vlogger să petreacă o noapte de neuitat alături de el, într-o cadă plină cu spumă.

„Țin foarte mult la el, mi-a intrat în suflet! Dragul meu, Selly, te invit să faci o baie cu mine!”, este mesajul lui Marius Baldovin pentru Selly.

Ca să fie tot tacâmul complet, Marius Baldovin s-a filmat în timp ce se afla în cada „buclucașă” și a ținut să-i arate lui Selly de două ori locul în care îl așteaptă pentru o seară de neuitat, scrie Cancan.