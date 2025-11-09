Politica

Șeful Corpului de Control al ministrului Economiei, implicat într-un incident într-un club: Tu știi cine sunt eu?

Șeful Corpului de Control al ministrului Economiei, implicat într-un incident într-un club: Tu știi cine sunt eu?
Ion Daniel Popescu, numit în august la conducerea Corpului de Control al ministrului Economiei, a fost implicat într-un incident într-un club din Târgu Jiu.  Totul ar fi început după ce un client aflat la masa lui Ion Daniel Popescu ar fi aprins o țigară în local.

Un agent de pază i-ar fi atras atenția că fumatul este interzis în spațiile publice, moment în care demnitarul ar fi reacționat violent. În loc să detensioneze situația, Popescu l-ar fi împins și lovit pe paznic, potrivit b1 tv.

Martorii au relatat că Ion Daniel Popescu striga „Tu știi cine sunt eu?”, încercând să-și impună autoritatea prin forță. Când au intervenit alți agenți de pază, funcționarul și-a scos legitimația și a început să o fluture prin club.

Cei prezenți au spus că demnitarul părea complet scăpat de sub control. Potrivit sursei citate, Popescu ar fi încercat ulterior să mușamalizarea conflictului.

Versiunea prezentată de apropiații demnitarului

Apropiații lui Ion Daniel Popescu susțin că acesta nu ar fi fost agresorul, ci doar un simplu spectator, potrivit TVSud. Conform acestei versiuni, conflictul ar fi izbucnit după ce agentul de pază i-a cerut fumătorului să stingă țigara, iar acesta ar fi reclamat că și DJ-ul fuma.

Discuția s-a tensionat, iar persoana respectivă ar fi fost ulterior îndepărtată din local. În timpul intervenției, unul dintre participanți ar fi căzut peste masa la care se aflau mai mulți clienți, printre care și reprezentantul Ministerului Economiei.

Ion Daniel Popescu, șef al Corpului de Control al ministrului Economiei

Gravitatea incidentului este accentuată de funcția pe care Ion Daniel Popescu o deține în Ministerul Economiei, fiind șef al Corpului de Control al ministrului.

Înainte de numirea din august, Ion Daniel Popescu a ocupat funcția de șef de serviciu în Ministerul Finanțelor și a coordonat Corpul de Control în mai multe ministere importante, printre care Energie și Cercetare.

