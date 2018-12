CUTREMUR în ședința CSAT. RĂZBOIUL între IOHANNIS și GUVERN aruncă în aer APĂRAREA României

Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile ministrului Apărării, Gabriel Leș, pentru conducerea Statului Major al Armatei, în contextul în care mandatul lui Nicolae Ciucă expiră pe 31 decembrie. Șeful statului a spus că propunerile Guvernului nu sunt pertinente și a semnat decretul de prelungire a mandatului lui Ciucă la șefia Armatei.





UPDATE - Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat, după ședința CSAT, că trebuie verificată legalitatea deciziei președintelui Klaus Iohannis.

„Propunerile pe care le-am făcut au fost respinse. Președintele ne-a obișnuit cu acest mod de lucru. Legea spune clar, propunerea se face de ministrul Apărării cu avizul primului ministru. Aceste propuneri nu sunt legale. Sunt foarte curios cum a prelungit mandatul domnului Ciucă. Trebuie să verificăm pe chestiuni legale. Din ce citesc eu în lege și prelungirea se face la propunerea ministrului Apărării”, a spus ministrul

Principala propunere a lui Leș a fost Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE, pe care președintele a respins-o, motivând că nu este „valabilă”.

„Această propunere nu respectă rigorile legii, în consecintă CSAT nu a aprobat propunerea MAPN. Încă o situație care arată că PSD nu este capabil să gestioneze problemele majore ale țării. Nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie, România nu poate să rămână fără șef al Armatei”, a spus Iohannis.

Președintele a transmis, la finalul ședinței CSAT, că „incompletența PSD” a adus țara în situația în care putea rămâne fără conducere la Statul Major al Armatei, însă a rezolvat problema.

Această situație generată de incompetența PSD trebuie rezolvată. Am rezolvat-o. Am semnat decretul prin care se prelungește mandatul de șef al Armatei pentru generalul Ciucă, un soldat competent, cu rezultate frumoase. Având în vedere că astăzi este ultima zi în care ne vedem, vă doresc un an nou fericit! La mulți ani!”, a spus șeful statului.

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat, zilele trecute, că la momentul actual are în vedere trei variante de înlocuitor pentru Nicolae Ciucă la șefia Statului Major al Armatei (SMAp).

„Expiră un mandat în 31 decembrie, mandatul de 4 ani al șefului Statului Major al Armatei expiră. Conform legii, la propunerea ministrului, în anumite condiții, poate propune prelungirea până la un an. Hotărârea mea a fost să nu prelungesc, nu am nicio problemă cu nimeni pe chestiunea aceasta, dar odată prelungind, cineva ar putea spune că nu există resursă umană pentru un șef al Statului Major al Armatei șamd. Ori cel pe care îl propun acum, pentru că am două sau trei variante, conform legii, este unul care, după ce-și va termina mandatul, va merge direct acasă pentru că va face vârsta de pensionare”, a declarat Leș.

Întrebat dacă generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE, este una dintre variantele pentru conducerea Statului Major al Armatei, ministrul Apărării Naționale a răspuns pozitiv. „Este unul dintre cei trei, cele trei variante pe care le am acum. Da”, a mai spus. Gabriel Leș.

O a doua variantă anunțată de ministru este Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitările ministrului Apărării referitoare la ocuparea unor posturi în conducerea Armatei României.Conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art. 12), şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată. El este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an.

