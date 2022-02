Secretul neştiut al lui Volodimir Zelenski! Detalii incendiare despre omul care l-a înfruntat pe Putin. Cum a ajuns „slujitor al poporului”

Volodimir Zelenski trăiește acum momente decisive, atât pentru propria sa persoană, cât și pentru soarta poporului ucrainean. Atunci când a fost învestit președinte, misiunea anunțată de Zelenski era încheierea războiului separatiștilor din Donbas. Situația din teren s-a dovedit a fi departe de așteptările ucrainenilor, căci Rusia a invadat, în mod brutal, statul ucrainean.

Volodimir Zelenski a jucat în comedii TV

Notorietatea lui Zelenski a survenit în urma aparițiilor sale în „Sluga Poporului”, unde juca rolul unui profesor de istorie, devenit peste noapte, președinte, după ce un elev publică materiale video care arată corupția din stat.

În decembrie 2018, Zelenski anunța, în mod real, candidatura la președinția Ucrainei.

„Dragi ucraineni, promit să candidez la președinția Ucrainei și îmi îndeplinesc imediat promisiunea: candidez la președinția Ucrainei. Hai, s-o facem împreună! La mulți ani! Vă felicit, veți avea un nou slujitor al poporului!”, spunea Zelenski.

Nu doar Zelenski s-a autoproclamat slujitor al Ucrainei, ci și partidul pe care acesta l-a format, și care poartă numele de Partidul Slujitorului Poporului.

Lumea „se identifică cu mine pentru că sunt un om deschis, pot fi rănit, mă enervez, mă supăr. Nu îmi ascund emoțiile în fața camerei, nu încerc să arăt diferit. Sunt neexperimentat, așa este. Dar dacă nu știu ceva, sunt sincer și recunosc”, declara Zelenski.

Ce gândea Volodimir Zelenski despre Vladimir Putin

În 2019, când candida la președinția Ucrainei, Zelenski credea că va reuși să înapoieze teritoriiile țării sale, neștiind ce curs brutal aveau să ia lucrurile.

„Cel mai probabil, dacă îl voi întâlni pe dl. Putin îi voi spune așa: ‘Ei bine, în sfârșit ne-ați dat înapoi teritoriile. Câți bani sunteți dispus să dați drept compensație pentru faptul că ne-ați luat teritoriile și ați sprijinit oamenii care au participat la agravarea conflictelor în Crimeea, Donbas și i-ați ajutat pe această cale îngrozitoare, crudă și dezgustătoare?”, spunea Zelenski în martie 2019.

Lovitura lui Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o nouă intervenție halucitantă în cadrul reuniunii Consiliului rus de Securitate. Liderul de la Moscova a cerut armatei ucrainene să preia puterea și să îl înlăture pe preşedintele Volodmir Zelenski, dar și pe cei din anturajul său.

Putin l-a numit pe omologul său de la Kiev neonazist și l-a acuzat că folosește civili pe post de scuturi umane. De asemenea, el i-a lăudat și militarii ruși care au invadat Ucraina spunând că acţionează „curajos, profesionist şi eroic”.

„Fac încă o dată apel la personalul militar şi la forţele armate ale Ucrainei: nu le permiteţi neonaziştilor (…) să vă folosească copiii, soţiile şi bătrânii ca scuturi umane.

Luaţi puterea în mâinile voastre. Mi se pare că va fi mai uşor să negociem între mine şi voi“, a spus Vladimir Putin în mesajul televizat.

Care ar fi planul lui Putin

Șeful M16 a anunţat pe Twitter că a reușit să decodifice planurile lui Vladimir Putin pentru Ucraina. Richard Moore afirmă în postarea sa că planurile lui Putin sunt de a asasina lideri și înalți oficiali ucraineni.

„Comunitățile de informații din SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Putin pentru Ucraina. Am expus încercările lui de a face operațiuni sub „steag fals”, atacuri false pentru a-și justifica invazia. Am dezvăluit planurile sale de a asasina lideri și înalți oficiali ucraineni, a spus Richard Moore, cunoscut și sub numele de „C”, într-un tweet.

Rusia nu se va opri

Tot mai multe țări vecine Ucrainei încep să se teamă de acțiunile Rusiei. Fostul premier din Republica Moldova, Ion Sturza spune că liderul de la Kremlin nu se va opri. El avertizează că regiunea Transnistria este în pericol.

„Rușii nu se vor opri în Ucraina sau vor încerca, cel puțin, să unească regiunile de sud. Este vorba despre acea Novorossia pe care Surkov a desenat-o și nu este ceva imaginar, ci înseamnă regiunile Harkov, Lugansk până la Odessa și mai este doar un pas până în Transnistria.

Avem motive să ne îngrijorăm, dacă suntem cetățeni responsabili ai lumii civilizate. Acum suntem într-un nou război rece, doar că de partea cealaltă a baricadei este un om irațional, pentru că Putin demult nu mai este un partener rațional“, a declarat Ion Sturza, la Jurnal TV.