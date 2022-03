Secretul bine ascuns al lui Vladimir Putin! Ce poate să facă în fiecare noapte? Este de neimaginat (FOTO)

Despre viața privată a lui Vladimir Putin nu se ştie prea multe, dar Ben Judah a adunat pe parcursul a şase ani în cartea sa: Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin, câteva date despre tabieturile liderului de la Kremlin.

Președintele se trezește târziu și mănâncă la scurt timp după amiază. Începe cu cel mai simplu mic dejun. Există întotdeauna brânză de vaci. Porția lui gătită este întotdeauna substanțială; omletă sau ocazional terci. Îi plac ouăle de prepeliță. El bea suc de fructe. Mâncarea este totdeauna proaspătă: coșuri cu preferatele sale sunt expediate în mod regulat de pe terenurile agricole ale Patriarhului Kirill, liderul religios al Rusiei.

Vladimir Putin bea ouă de prepeliță

Potrivit informațiilor, liderul rus se trezește târziu, iar micul-dejun îl servește în jurul orei 12:00. După ce servește masa, preferă să bea cafea. Apoi, Vladimir Putin își respectă programul cu exerciții fizice. De asemenea, liderul rus practică înotul timp de două ore. Apoi, după ce finalizează sesiunea de înot, face gimnastică.

La micul dejun, președintele mai bea ouă de prepeliță crude. Așa spun jurnaliștii de la postul NTV, care au luat micul dejun cu Vladimir Putin în 2012. Ei au mai relatat că lui Putin îi place să bea un cocktail de sfeclă roșie și suc de hrean. Câțiva ani mai târziu, liderul rus le-a spus reporterilor că îi place orezul și hrișca, dar nu fulgii de ovăz.

Putin şi Medvedev – micul dejun la reședința de stat Bocharov Ruchei din Soci

Este știut faptul că viața președintelui Rusiei nu este făcută doar din dimineți târzii, ture în piscină, excursii de pescuit și glume. Sunt și prânzuri cu alți șefi de stat. De exemplu președintele francez Emmanuel Macron a fost invitat la o întâlnire de prânz cu Vladimir Putin, în marja Forumului Economic de la Sankt Petersburg, la Palatul Konstantin. Unii dintre reporterii de la Kremlin au făcut poze cu meniul, așa că știm exact ce a fost servit:

Blini cu caviar de sturion, aperitiv de crab, borș rece cu brânză de capră, măr în caramel, friptură de sturion cu fenicul sau cerbă cu anghinare, tort de ciocolată, Chardonnay din 2014, Merlot.

Putin mănâncă fripturi groase la grătar la micul dejun

În timpul călătoriei în străinătate, programul președintelui rus este drastic. Oriunde stă, totul este înlocuit, fie că este vorba despre cearșafuri, articole de toaletă, dar și boluri cu fructe. De asemenea, Putin nu acceptă niciodată mâncare de la o gazdă care nu a fost autorizată mai întâi de Kremlin.

Lui Putin îi place foarte mult înghețata cu fistic

Desertul favorit al lui Putin este înghețata cu fistic, iar în ceea ce privește băuturile alcoolice, liderul rus le evită. Programul său de lucru tinde să fie mai flexibil în weekend, pentru a se adapta la cursurile de limba engleză. Duminica, uneori se roagă și se spovedește. Cu toate acestea, oficialii ruși apropiați președintelui subliniază că „viața lui nu este cea de creștin”.

La fiecare câteva săptămâni, programul lui Putin se schimbă și face loc unei activități, o pasiune pe care o are, și anume hockey-ul pe gheață. Mai mult decât atât, joacă și într-o ligă și se înfruntă cu echipe de bodyguarzi. De asemenea, este și iubitor de animale. Liderul rus deține un Labrador negru de 15 ani pe nume Konni, un Akita Inu pe nume Yume și un câine Karakachan pe nume Buffy.

Pescuitul este o altă pasiune a lui Putin

Lui Putin îi place la nebunie ciorba peşte sau sturion, somon gătită în bulion. Alte preparate ar fi: carne de vită fiartă cu smântână și sos de usturoi, merișoare, cârnați de casă, friptură de porc, rulada de pui, limbă de vită fiartă, grăsime de porc sărată şi afumată sau bacon.

Mai jos prezentăm meniu la cină servit lui Vladimir Putin și George W. Bush la casa din Soci în aprilie 2008:

-File de carne de căprioară cu ciuperci marinate în sos de zmeură, salată de legume

-Blini cu caviar roșu și păstrăv

-Mușchi de vițel cu cartofi copți în sos de coacăze roșii

-Somon și crab King, Placintă cu fructe de pădure cu înghețată, informează foodperestroika.