SOCRUL lui SEBASTIAN GHIŢĂ, audiat la PARCHET!

Dumitru Cârstea, socrul lui Sebastian Ghiţă, s-a prezentat astăzi la Parchetul General, unde a fost audiat în legătură cu denunțul depus de ginerele său privind factura pe care ar fi plătit-o la ordinul lui Kovesi pentru a-l aduce în țară pe Nicolae Popa





Dumitru Cârstea a confirmat, în luna martie a acestui an, că Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, a participat la o petrecere organizată acasă la ginerele său. De altfel, acesta apare într-o fotografie pe care Sebastian Ghiță i-a arătat-o jurnalistului Ion Cristoiu, în timpul unui interviu. În această poză apare și Kovesi, însă fost șefă a DNA a negat mereu că ar fi fost vreodată acasă la Ghiță.

„M-a apăsat pe suflet această minciună a lui Kovesi. Eu sunt cel cu părul cărunt din acea poză. Sebastian Ghiţă are o singură casă. Laura Codruţa Kovesi e cea care minte. Eu am fost invitat o singură dată când era şi Kovesi acolo. Era o petrecere privată, prietenească, de familie. A stat 6-7 ore acolo. Nu a venit legată sau în cătuşe. Era o relaţie evidentă de prietenie între ei, se tutuiau", a declarat, la vremea respective, Cârstea.

Pe de altă parte, Sebastian Ghiță a anunțat că a reclamat-o pe Kovesi la Secția pentru anchetarea magistraților, pentru constituire de grup infracțional organizat. Fostul deputatsuține că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa în țară. Acesta a mai spus că are martori, dar și o factură ca dovadă în acest sens.

Potrivit lui Sebastian Ghiţă, factura prin care a fost plătit avionul a ieşit la iveală de curând, documentele fiind descoperite printr-un control al Antifraudei.

„Săptămâna trecută am aflat faptul că există un raport al Antifraudei de care n-am știut. La momentul acela nu am avut factura, ci doar am menționat-o. Acea firmă a fost obligată să scoată acea factură de la cheltuieli și acel control de la Antifraudă a făcut un raport în care a rămas menționat numărul facturii, data, suma și beneficiarul. Și atunci dintr-o dată am avut dovada”, a spus Ghiță la Antena 3.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 1