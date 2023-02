Se extind restricțiile pentru fumători, indiferent că vorbim de tutun sau nu. Reguli noi și pentru magazinele care comercializează astfel de produse

Până în prezent, autoritățile din România au impus anumite restricții cu privire la fumatul de tutun, pentru a limita efectele nocive ale acestuia. Un grup de parlamentari din USR susțin că aceste interdicții nu sunt suficiente, ci trebuie să fie combătută „gestica specifică fumatului”. Inițiatorii au depus, la Senat, un nou proiect de lege, prin care cer extinderea restricțiilor. De asemenea, ei propun ca magazinele să nu mai afișeze produse care conțin tutun, ci doar o listă cu acestea și prețul lor.

Proiectul de lege are doi semnatari de la USR. Ei susțin că trebuie extinse restricțiile nu pentru a reduce consumul de tutun, ci pentru a accelera ritmul, mai ales în cazul minorilor.

„Urmărind evoluţia consumului de tutun al copiilor începând cu anul 2004, studiile Global Youth Tobacco Survey arată că, după 10 ani de scădere semnificativă şi constantă a procentului copiilor cu vârsta de 13-15 ani care fumează, în prezent observăm o încetinire a ritmului de scădere atât a tentativelor de a încerca ţigara cât şi a fumatului curent”, se spune în expunerea de motive a proiectului de lege.

Se cere extinderea restricțiilor pentru fumători

Inițiatorii proiectului vor ca termenul „fumat” din Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun să fie lărgit. Acesta ar trebui să facă referire la orice produs care conține nicotină sau este derivat din tutun. Astfel, toate restricțiile vor fi aplicate și în cazul țigărilor electronice sau produsele din tutun încălzit, prin al căror consum nu se produce gudron.

„Un produs sau sistem asemănător ca mod de utilizare şi scop cu produsele din tutun care se pot fuma, dar care nu conţine tutun, cum ar fi dispozitivele destinate fumatului, dar fără a se limita la ţigaretele electronice, produsele din plante pentru fumat ori narghileaua fără tutun”, spus inițiatorii proiectului de lege.

Potrivit propunerii celor doi parlamentari USR, orice produs care scoate fum, chiar dacă nu este toxic pentru persoanele din jur, va fi interzis în baruri, cafenele sau alte spații închise în care, în prezent, este interzis fumatul produselor care conțin tutun.

„Urmare a contactului cu nicotină şi cu gestica specifică fumatului de ţigarete, adolescenţii de azi vor deveni adulţii fumători de mâine. Astfel, măsurile de reducere a consumului de tutun care şi-au dovedit eficacitatea prin diminuarea procentului de copii care fumează şi care sunt expuşi efectului toxic al fumului de tutun, sunt subminate de lacune de reglementare legislativă”, se spune în expunerea de motive.

Produsele care conțin tutun, nu vor mai fi expuse în magazine

Prin noul proiect de lege depus la Senat, parlamentarii USR vor ca produsele din tutun sau cele similare să nu mai fie expuse în rafturi. Excepție fac doar magazinele cu acest specific, însă și ele trebuie să îndeplinească noi reguli. Vitrinele trebuie să fie opace, astfel ca trecătorii să nu poată vedea produsele expuse.

Supermarketurile și magazinele de cartier vor putea vinde produse din tutun, însă nu au voie să le expună pe rafturi. Clienților li se va pune la dispoziție o listă unde vor fi trecute mărcile și tipurile de țigări. Tot în acea listă vor fi specificate și prețurile.

Reguli propuse de parlamentarii USR în ceea ce privește comercializarea produselor din tutun:

„a) afişarea este permisă exclusiv la locul de vânzare;

b) informaţiile sunt scrise ori tipărite pe hârtie;

c) informaţiile sunt scrise sub formă de listă;

d) informaţiile sunt doar sub formă de text care este scris sau tipărit folosind caractere cu o dimensiune uniformă de maxim 14 pt, iar spaţiul dintre linii este cel mult egal cu dimensiunea caracterelor folosite (…)

f) suportul pentru afişare are dimensiunea maximă de 21 x 29,7 cm (format A4)”, potrivit proiectului de lege depus la Senat.