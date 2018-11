Tatăl „TERORISTULUI” din Brăila RUPE TĂCEREA. SCENARIU TERIFIANT despre tânărul care a CĂLCAT OAMENI cu MAȘINA

Întorsătură de situație în cazul tânărului care a călcat duminică mai mulți oameni în fața mall-ului din Brăila. Tatăl acestuia rupe tăcerea și face declarații incendiare.





Tatăl lui Marius Parfenie a precizat că băiatul său a fost sâmbătă seara într-un club, unde cineva i-ar fi pus droguri în băutură.

„Cu băiatul meu eu n-am avut treaba niciodată, el a venit în concediu o săptămână, cu scopul de a ne ajuta la casă. El sâmbără seara a fost într-un club. Nu ştiu unde, cum şi ce fel. A venit duminică dimineaţa acasă, n-am văzut mare lucru aşa la el schimbat. Eu bănuiesc că l-a drogat cineva. El este un copil…Munceşte de 3 ani şi jumătate în Anglia, ne ajută financiar. El când a venit acum, a venit doar pentru o săptămână. Mi-a dat bani ca să putem să facem la casă. Ieri am vorbit foarte puţin cu el. Azi dimineaţă la 4 avea bilet de avion să plece înapoi în Anglia. Cred că cineva a vrut să-şi bată joc de el şi i-a pus ceva în băutură”, a spus tatăl lui Marius Parfenie, potrivit Observator.tv.

„Eu nu ştiu din ce motiv a vrut să cumpere o maşină, că maşină avem. El trebuia să plece înapoi azi la 4. Nu cred că el a intenţionat să omoare pe cineva. El era un om, mergea pe stradă, vedea o pisică, o aducea acasă. Băi Marius, îi spuneam, avem 2,3,5, n-avem de ce să le ţinem.

Eu când am fost aseară la spital de i-am dus nişte bagaje. A trecut pe lângă mine ca un om…ca un robot. S-a uitat la mine şi nu mi-a spus nimic. Eu am zis Marius, Marius, şi el nu reacţiona în niciun fel. Avea aşa o privire…avocatul mi-a spus că este sută-n mie drogat. Omul are experienţă şi mi-a spus. E drogat, cineva l-a drogat. Nici nu vorbea. Se uita tablou şi nici nu vorbea. Nici nu ştia cine suntem. Avocatul a spus că nu are cum de la 2 pahare de vin să fie în halul ăsta de tranchilizat”, a mai precizat Vasile Parfenie.

Zece persoane au fost rănite duminică de un tânăr de 20 de ani, care a intrat cu maşina în uşile de acces de la mall-ul din Brăila, la puţin timp după ce a înjunghiat un bărbat şi a rănit doi pietoni aflaţi pe centura oraşului.

Un martor al incidentului susține că atacatorul, un tânăr de 20 de ani, a strigat, înainte să intre cu mașina în mulțime, „Trebuie să curgă sânge pentru țara asta!”

Înainte cu puţin timp de a intra în mulţimea de la mall, tânărul înjunghiase un bărbat în comuna Cazasu din apropierea municipiului Brăila, cu care avusese un conflict de la o maşină, şi rănise alte două persoane, pe centura oraşului, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ, Laura Dan.

