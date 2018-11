SCANDAL SEXUAL la nivel înalt. Un șef al POLIȚIEI ROMÂNE a lăsat GRAVIDĂ o STUDENTĂ

Un nou scandal sexual acaparează România. Un șef al Poliției Române este acuzat că ar fi lăsat gravidă o studentă, care mai apoi și-ar fi provocat singură un avort.





Un șef al Poliției Române este acuzat de o studentă, cu care ar fi avut o relație extraconjugală, că ar fi lăsat-o gravidă.

Unul dintre șefii instituției este în prim-planul unei telenovele amoroase O tânără studentă îl acuză pe acesta că ar fi lăsat-o gravidă, scrie Cancan.

„L-am cunoscut la începutul lunii august prin intermediul unor prieteni, dar prima dată ne-am văzut pe data de 8 octombrie, când am avut și primul moment intim, care s-a petrecut în mașină. Nu ne vedeam des, doar când putea el să scape de nevastă. De două ori am fost la un hotel, acolo unde eu am plătit camera. Totul a fost OK până acum două săptămâni, când a aflat că am rămas însărcinată. Nu m-am mai putut înțelege cu el”, a mărturisit Georgiana, tânăra studentă care susține că a fost lăsată gravidă de un șef al Poliției Române.

„Mi-am provocat avortul pentru că el a zis că nu o să-l recunoască. A început să mă amenințe, să îmi spună că e cel mai bine să tac din gură ca să nu-i afecteze funcția. El mi-a zis că o să-l pierd și că ne despărțim dacă nu fac avort, iar, dacă decid să păstrez copilul, oricum nu-l va recunoaște și nu mă va susține în creșterea lui”, a mai declarat tânăra

