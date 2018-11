SCANDAL SEXUAL la AMBASADĂ. Răspunsul halucinant al Instituției ridică semne de întrebare

După ce mai multe angajate de la Ambasada Irakului din România au depus plângere de abuz a venit și un răspuns oficial, cel puțin neașteptat.





„Vă mulțumim pentru atenția acordată problemelor cetățenilor români, o dovadă a profesionismului care caracterizează mass-media din România, pentru a contribui la descoperirea adevărului. În prezent, domnul Al-Azzawi se află în concediu, la Bagdad”, aşa îşi începe ambasada răspunsul cu privire la acuzaţiile aduse consulului.

Două angajate ale Ambasadei Irakului la Bucureşti îl acuză pe Mohammed Al-Azzawi că le-a agresat sexual şi le-a hărţuit.

„A fost foarte brutal, mi-a tras bluza, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară, m-a tras de pantaloni, m-a tras spre baie să ce? Să întrețin relații sexuale cu el”, a descris Florentina Crăciun

Florentina Crăciun a povestit reporterilor Libertatea, cu lacrimi în ochi, cum a fost hărţuită sexual şi agresată de Al-Azzawi „A sunat şi m-a chemat la el în birou. Mi-a zis să închid uşa cu cheia. Eu am refuzat. Atunci mi-a zis: «I want kiss you, I want kiss you!» «What? What is this?», i-am zis: «Nu ți-e rușine?»”, povesteşte cealaltă angajată, care a dorit ca identitatea să nu-i fie făcută publică.

Știre inițială:

Două românce, ospătăriţa şi menajera de la misiunea diplomatică a Irakului, îl acuză pe şeful misiunii, Mohammed Ibraheem Waheed Al-Azzawi, de agresiuni sexuale şi au depus plângeri la Poliţie şi petiţii la Ministerul de Externe (MAE).

Abuzurile sexuale asupra celor două femei ar fi început în primăvară, după cum susţin ele.

Mohammed Ibraheem Waheed AL-AZZAWI a devenit şeful misiunii diplomatice a Irakului în ţara noastră în luna ianuarie, după ce ambasadorul a fost rechemat în ţara sa. Iar cât timp consulul a fost la conducerea ambasadei, ar fi făcut ce a vrut cu angajaţii, fără să aibă cineva curaj să-l denunţe.

