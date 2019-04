La un spectacol de folclor ce a avut loc la Bran, cântăreţul de muzică populară Nicuşor Iordan a încins pe lângă hore și-un subiect de dispută amoroasă. După mai multe pahare a început să trimită mesaje amoroase frumoasei sale colege de breaslă, Claudia Ghiţulescu. Propunerile cu tentă sexuală nu au fost pe placul cântăreţei care i-a reproşat lui Nicuşor pentru îndrăzneala care a depăşit limita bunului simţ. Acesta se apară și susține că sunt doar glume în timp ce Claudia Ghițulescu îl sfătuiește să se mai abțină.





„Eu am stat în cameră cu Gabriel Dumitru, am compus cântece, am stat în cameră nu am dormit. Am mâncat semințe, am compus cântece. Nu. El așa face glume cu toate, și cu colega mea Ionela Stăncioiu, cu nepoată-mea, el face glume de ani de zile. Eu îl cunosc de mai puțini ani. Eu, una, nu-i permit foarte multe, d-aia i-am zis gata cu glumele. El așa face, și fata aia e tot măritată, cu barbatul ei lângă ea. El face niște glume, nu știu de ce le face. A făcut glume cu toate femeile de la masă, cu toate colegele. E problema lui, fiecare se comportă cum consideră. Nu?”, a mărturisit Claudia Ghițulescu, potrivit cancan.ro

„Domne, eu am fost acolo cu Luciana Văduva, cu ea, astea sunt glumele noastre. Ce are una cu alta? Chiar eram la o petrecere, așa, cu poftă, cu un pahar și acolo tot cu glumă a fost. Dacă ea s-a supărat, eu îmi cer scuze, cum i-am spus și ei, te rog frumos să mă scuzi dacă consideri că a fost ceva deplasat. Noi ne cunoaștem de mulți ani, suntem într-o relație de prietenie. Eu așa am considerat până acum. Sunt într-o relație de amiciție cu soțul ei. Dar nici pe departe de prostioare. Că mi-am permis eu să glumesc și poate că m-a înțeles greșit, eu fiind cu un pahar în plus, îmi cer scuze. Dar nici pe departe cu gând de prostioare. Eu o respect pe ea și o consider ca pe o soră mai mare sau mai mică. Faptul că eu mi-am permis și am sărit calul, l-am făcut din glumă”, susține Nicușor.

Despre Claudia Ghițulescu s-au auzit numai lucruri frumoase, pentru că işi iubeşte soţul şi este o foarte bună familistă.

„Eu am apreciat la soţul meu că şi-a dorit familie cu adevărat. Dacă am apreciat ceva la soţul meu, a fost faptul că nu e gelos şi are mare încredere în mine. Eu am încredere în el, dar mie nu prea îmi place când îl sună anumite fete. Dacă m-ar înşela sau dacă ar da în mine, lucrurile astea două nu le-aş suporta”.

„Ea este căsătorită, eu sunt într-o relație de un an și patru luni, faptul că noi ne permitem să facem anumite glume asta nu înseamnă că acum trebuie luat ca atare. Daca ea a înțeles-o altfel, deși, mă surprinde, îmi cer scuze și iertare la ea din suflet. Claudița la origini este o fire hâtră, zglobie, de aceea mi-am și permis glume cu ea. Eu așa glumesc și cu Cristina Spătar, Ruxandra Pitulice, Ionela Stăncioi, înțelegeți? Nu mă cunosc cu Claudița de azi de ieri, îi cunosc foarte bine și soțul și nu cred că mi-aș fi permis să sar calul. Dacă consideră că eu am greșit și dacă ea consideră că am sărit calul cu adevărat, îmi cer iertare la ea. I-am și spus treaba asta”, ne-a mai declarat Nicușon Iordan.

„E important că bărbatul meu nu-l ia în seamă și nici eu. Asta e cel mai important. Păi și de față cu el făcea glume cu mine la restaurant. Sunt bărbați care respectă o femeie și sunt bărbați care nu știu ce vor să arate că insistă așa și cu glume la o femeie. Bărbatul meu nu face așa ceva, n-am văzut niciodată să insiste, e normal să-i faci complimente unei femei dar nu să insiste. El le face și le face numai cu femei măritate și nu știu ce vrea să arate dar e treaba lui”, a conchis Claudia Ghițulescu.

