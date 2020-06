Recent, soţia lui Andrei Ştefănescu – unul dintre artiştii testaţi pozitiv cu Covid-19 – le-a dat replica celor care i-au atacat dur soţul.

„Văd că vuieşte presa şi Facebook de indignare proletară fiindcă Andrei Ştefănescu a declarat că şi-a pupat copilul înainte să plece din casă, la spital!

Vă lămuresc eu de ce şi-a pupat copilul: fiindcă şi înainte să primească telefonul că e pozitiv, îl pupase! Şi de dimineaţă îl pupase, şi seara la culcare îl pupase, în fiecare zi!

Fiindcă, ce să vezi?! Locuieşte în aceeaşi casă cu copilul şi nevasta, nu a picat în clipa aia din lună infectat, ca să transmită virusul, infectat era şi înainte de telefon, şi cu o zi înainte, şi cine mai ştie când.

Chiar credeţi că mai conta sau că era mai periculos după ce a aflat rezultatul?!“, a scris Antonia Ştefănescu pe Instagram.

Pentru a fi şi mai clară, soţia cântăreţului şi prezentatorului de la emisiunea „Te cunosc de undeva” (Antena 1) a continuat în aceeaşi notă:

„Era tot el, nu avea simptome nici înainte, nici după aflarea rezultatului, dacă era să îi dea virusul, i-l dăduse deja, din clipa în care se infectase el însuşi, aşa cum posibil i-l dăduse şi nevestei, şi altora, cu care a intrat în contact, fără să ştie că e infectat!

Puţin creier şi puţină logică, atât e necesar, ca să nu baţi câmpii laolată cu toţi imbecilii de pe FB, doar puţin! Desigur, unde e cazul, că de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere.

În schimb, când eşti ticălos şi prost, şi mănânci rahat pe seama nenorocirii omului, Dumnezeu are obiceiul să nu folosească băţul.”

Amintim primele declaraţii ale lui Andrei Ştefănescu după aflarea rezultatului testului pentru Covid-19: „Sunt asimptomatic, stau aici (n.r. – în spital) până ies două rezultate consecutiv negative, nu ştiu când voi fi externat.

Iau nişte medicamente la opt ore, mă simt bine, stau cu un domn în cameră, împărţim experienţele şi ne uităm la televizor. Le mulţumesc celor care mi-au scris şi mi-au urat sănătate.”

Artistul a fost atacat dur de Olivia Steer (soţia lui Andi Moisescu, vedetă Pro Tv) după ce a declarat că în timp ce se pregătea să plece la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș şi-a sărutat copilul.

„Joi dimineață mi s-a confirmat telefonic că sunt bolnav de coronavirus. Trebuia să ajung urgent la spital.

Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj”, povestea Andrei Ștefănescu.

„Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai timp nici de repetiții, că te cheamă ăștia deja pe scenă”, a fost replica dată de Olivia Steer.

Ulterior, Andrei Ştefănescu a explicat că nu înţelege atacul soţiei lui Andi Moisescu: „Mi-a venit efectiv să plâng. Eu o știu pe Olivia Steer, aveam o părere bună despre ea.

Am rămas extrem de dezamăgit – efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu.

Eu am dormit cu băiețelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am știu că așa e nenorocita asta de boală.

E asimptomatică la mine – alți oameni au simptome mai grave. Am exemple lângă mine, aici. Sunt oameni care suferă cu adevărat și pleacă dintre noi.

Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”