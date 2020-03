Medicul ieșean Emad Wassouf a deschis un proces împotriva fostei soții, dar și a trustului Antenei 1. El cere daune morale de 270.000 de euro, 150.000 de euro din partea Antenelor, din cauza unor acuzații făcute acum un an, în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

De-a lungul acelei emisiuni, Anca Wassouf a spus că fostul ei soţ şi părinţii lui vor să îi răpească copilul. Medicul a mai fost acuzat că ar fi bătut-o pe femeie.

„După căsătoria cu el, ne-am mutat în casa părinţilor lui. În urmă cu un an şi o lună am născut fetiţa, iar de atunci au început problemele. Soţul meu a devenit foarte agresiv, ne-am certat de multe ori şi m-a lovit, am chemat şi poliţia. Pe la sfârşitul anului trecut (n.r. – 2018), prin noiembrie, am aflat de un plan al familiei în care intrasem: să ne planificăm un concediu în Siria, iar acolo să îmi facă copilul dispărut. După ce i-am spus asta, soţul meu nu a reacţionat, aşa că am intentat divorţ. Într-o zi, când mă întorceam de la serviciu, nu m-a mai lăsat să intru în casă, nici în curte, însă copilul a rămas la el“, spunea femeia, în februarie 2019, când reclama că nu îşi poate vedea copilul de 1 an, care era sugar”, potrivit cancan.ro.

Te-ar putea interesa și: