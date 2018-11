Scandal de proporții la Sala Palatului. Un film cu scene de violență extremă la care au fost nevoiți să asiste copii până în 10 ani. O mamă a oprit proiecția

Vineri după amiază, de la ora 16, Sala Palatului a fost plină ochi de copii și adolescenți, cei mici fiind însoțiți de părinți. A avut loc spectacolul Iulianei Beregoi, o adolescentă care a devenit idolul generației ei.





Au fost și copii mai mari, dar și mici, sub 10 ani, însoțiți de părinți. Spre stupefacția majorității părinților, înainte de spectacol s-a proiectat un film, Lara, în care joacă și Iuliana, cu scene de violență extremă. „A fost un coșmar. Eu i-am pus copilului mâinile la ochi și la urechi, dar erau copii mai mari care erau în extaz la scenele de violență. A fost incredibil ce s-a întâmplat. Cum să educi copiii când ei sunt expuși la astfel de situații. Dacă voiau să-i facă reclamă filmului, trebuia să fin avertizați când am cumpărat biletele. Sau să-l pună la sfârșit, să nu ne oblige copiii să privească aceste scene, că doar nu era să ieșim din sală”, ne-a declarat mama copilului. Aceasta a spus că ar fi intervenit, dar era prea departe. O altă mămică a urcat pe scenă și le-a cerut să oprească filmul. „Este cumplit, nu mai am curajul să merg cu copilul la un spectacol, că nu știm ce va fi. Cred că lucrurile au scăpat de tot de sub control”, a mai spus mama care ne-a relatat scena.Aceasta a spus și în ce au constat scenele de violență fizică și verbală: bătăi între actori, împușcături, incendieri, înjurături. Ea a adăugat că, cel mai grav i se pare că la reclama care i se face pe internet, copiii se uită la film chiar și fără știrea părinților.

Biletele nu au avut prețuri mici. Cel mai ieftin bilet a fost 39 de lei, iar la VIP prețul lor a ajuns la 200 de lei.

După spectacol, organizatorii au anunțat că urmează filmul, dar, de această dată, au făcut precizarea referitoare la conținut și restricțiile referitoare la vârstă. Copiii care erau însoțiți de părinți au plecat, însă au rămas adolescenți foarte mulți.

Iuliana Beregoi este o adolescentă din Republica Moldova și la 14 ani și a devenit idolul a sute de mii de copii. Umple săli întregi de spectacole și are propriul ei serial pe YouTube. A cucerit inimile adolescenţilor din România, Republica Moldova şi Rusia. Are peste 400 de mii de abonaţi la canalul ei de YouTube. Cântă, dansează, joacă şi este unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri.

Diaspora nu renunță! Românii își vor țara înapoi de ziua ei! ”România MOARE prin cei lipsiţi de competenţă !

Pagina 1 din 1