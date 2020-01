Este vorba despre Armin Nicoară (24 de ani) și Vlăduța Lupău (28 de ani), muzicanți amândoi și îndrăgiți în cercul strâns al amatorilor de muzică de petrecere.



”Nici nu știu ce să zic. Adică, nu știu să existe vreun sex-tape, nu cred că are cineva cum să aibă așa ceva cu noi. Ar fi… prea de tot. Nimeni nu știe exact ce s-a petrecut între noi, cu excepția noastră. Iar eu nu am făcut asemenea imagini, poze sau filmări, așa că nu au cum să apară”, a spus, în exclusivitate pentru WOWBIZ, Armin Nicoară. ”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”, a mai declarat Armin Nicoară.



„Noi am plăcut la public foarte mult”



Uimitor sau nu, cei doi sunt certați: „Totul a început din cauza ei. Nici nu știu… Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei… Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (…) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine… Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă… Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, ne-a mărturisit Armin Nicoară despre scandalul cu Vlăduța Lupău care, printre altele, este și căsătorită cu un fotbalist.

Cel care a desconspirat amantlâcul este însăși „prințul țiganilor”, Leo de la Strehaia

„Era nunta celebrei KristYana (n.r. ?!?) cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație… Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei…”, a spus Leo de la Strehaia, citat de WowBIZ.ro

Te-ar putea interesa și: