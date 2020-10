Decizie incredibilă luată de un magistrat. Judecătorul Ciprian Alexandru Ghiță, de la Curtea de Apel București, a solicitat în instanță un ajutor public judiciar din partea Statului, motivând că nu-și permite un avocat. Și asta în condițiile în care el câștigă în jur de 15.000 de lei lunar și a împrumutat mai multor persoane suma de 270.000 de euro, conform jurnaliștilot de la luju.ro.

Judecătorul în cauză este cunoscut pentru soluția de achitare dată față de colonelul (r)Daniel Dragomir, dar si pentru condamnarea ex-judecătorului Mircea Moldovan, de la Tribunalul București, la 22 de ani de închisoare, sentința fiind anulată ulterior de ICCJ (prin înlocuirea condamnării de 22 ani cu 12 ani și 2 luni închisoare).

Conform sursei citate, judecătorul Ciprian Alexandru Ghiță și mama acestuia sunt chemați în fața instanței, la Judecătoria Ploiești, având calitatea de pârâți, într-un dosar ce are ca obiect „anulare act”.

Conform Încheierii din ședința publică din 29 septembrie 2020 din dosarul nr. 25420/281/2019, judecătorul Ghiță de la CAB a cerut judecătoarei Diana Toma de la Judecătoria Ploiești, printr-o cerere de conexare, ca dosarul de la Ploiești să fie unit cu un alt dosar de la Judecătoria Sector 3, invocând că are aceleași părți și aceleași calități procesuale.

Venituri consistente din salariu

El a fost întrebat de instanță care este temeiul de drept din Codul de procedura civila sau din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor care ar putea permite unei instanțe să trimită un dosar la o altă instanță, fără să existe o solicitare din partea instanței învestite cu excepția conexității, conform încheierii din 29 septembrie 2020, Ghiță a spus că „nici Regulamentul de Ordine Interioară și nici Codul de procedură civilă nu pot reglementa măsuri pe care unele instanțe trebuie să le dispună în mod evident.”

Judecătorul a cerut un avocat din oficiu. „Pârâtul Ghiță Ciprian Alexandru învederează instanței că mai are o cerere de formulat, având în vedere că toate cererile formulate de acesta au fost respinse de instanță, în sensul că nu poate să-și exercite dreptul la apărare la această instanță și solicită admiterea cererii de numire a unui apărător din oficiu din fondurile publice din cadrul Baroului Prahova, arătând totodată că este o cerere pe care instanța trebuie să se pronunțe prin încheiere, asupra acelei încheieri are dreptul să exercite calea de atac și orice alte mijloace legale care să-i garanteze dreptul la apărare, solicitând în acest sens amânarea cauzei”, se precizeaza in incheierea Judecatoriei Ploiesti din 29 septembrie 2020.

Conform sursei citate, veniturile judecătorului sunt de 14.897 de lei lunar, iar acesta a dat cu împrumut suma totală de 270.000 de euro unor apropiați.