Tatăl meu, născut în anii 1940, m-a crescut într-un spirit patriotic și mândru, iubind avioanele de război din vremea lui și respectând steagul și țara noastră ca un lucru sacru. „M-am născut la sfârșitul generației X și am crescut într-un oraș de clasă mijlocie. Viața a fost bună. Casa noastră era modestă, dar aniversările și petrecerile de Crăciun erau întotdeauna generoase, aveam vacanțe anuale, aveam două mașini și erau destui bani pentru mine ca să iau lecții de dans și lecții de artă…

Am crescut crezând că a fi american este cel mai mare dar la care cineva ar putea spera

Am crescut crezând că țara noastră este la fel de puternică, cinstită și la fel de adevărată ca tatăl meu. Am crescut crezând că sunt liberă. Ca adult, am asistat la ruina lumii în care am crescut. Am văzut moneda și economia noastră corupte fără rușine. De când ne-am căsătorit, soțul meu și cu mine am văzut de DOUĂ ori micile noastre economii de investiții epuizate de piața în care ni s-a spus să investim, acum că pensiile nu mai există noi, muncitorii, suntem singuri. Vom lucra până vom muri, pentru că a fost furată și securitatea socială la care am fost obligați să contribuim.