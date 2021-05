În 1642, marinarul olandez Abel Tasman era în misiune şi extrem de încrezător în existența unui vast continent în emisfera sudică s-a hotărât să-l găsească. La acea vreme, această porțiune a globului era încă în mare parte un mister pentru europeni, dar aveau o credință de neclintit că acolo trebuie să existe o mare masă de pământ – numită preventiv Terra Australis.

Astfel, la 14 august, Tasman a pornit de la baza companiei sale din Jakarta, Indonezia, cu două nave mici și s-a îndreptat spre vest, apoi spre sud, apoi spre est, ajungând în cele din urmă la insula de sud a Noii Zeelande. Prima sa întâlnire cu oamenii locali (despre care se crede că s-au stabilit acolo cu câteva secole mai devreme ) nu a mers bine, deoarece a fost atacat, determinându-l să renunțe şi să ţină calea spre casă.

Tasman a numit locația fatidică Golful Moordenaers (Murderers), cu puțin sentiment de ironie, și a navigat spre casă fără să fi pus măcar piciorul pe acest nou tărâm. Cu toate că el credea că a descoperit într-adevăr marele continent sudic, nu s-a mai întors.

Nu știa prea multe Tasman, dar avea dreptate. Lipsea un continent

Iar în 2017, un grup de geologi au ajuns în centrul atenţiei atunci când au anunțat descoperirea Zealandiei – Te Riu-a-Māui în limba maorică. Un vast continent de 1,9 milioane de kilometri pătrați (4,9 milioane de kilometri pătrați) este de aproximativ șase ori mai mare decât Madagascar.

Deși enciclopediile, hărțile și motoarele de căutare ale lumii erau convinse că există doar șapte continente, echipa a informat cu încredere lumea că acest lucru a fost greșit. În final sunt opt ​​- și cea mai recentă adăugire bate toate recordurile – fiind cea mai mică, cea mai subțire și cea mai tânără din lume.

Se arată că 94% din acesta este sub apă, cu doar o mână de insule, cum ar fi Noua Zeelandă, ieșind din adâncurile sale oceanice. Deci tot timpul era ascunsă la vedere. Dar acesta este doar începutul. După patru ani continentul este la fel de enigmatic, secretele sale sunt păzite bine sub 2,5 km de apă. Cum a fost format? Cine a locuit acolo? Și cât timp a fost sub apă? Nimeni nu ştie.

O descoperire laborioasă

De fapt, Zealandia a fost întotdeauna dificil de studiat. La mai bine de un secol după ce Tasman a descoperit Noua Zeelandă în 1642, cartograful britanic James Cook a fost trimis într-o călătorie științifică în emisfera sudică. Instrucțiunile sale oficiale erau să observe trecerea lui Venus între Pământ și Soare, pentru a calcula cât de departe este Soarele.

Dar primele indicii reale ale existenței Zealandiei au fost adunate de naturalistul scoțian Sir James Hector, care a participat la o călătorie pentru a studia o serie de insule de pe coasta de sud a Noii Zeelande în 1895. După ce a studiat geologia lor, el a concluzionat că Noua Zeelandă este „rămășița unui lanț montan care a format creasta unei mari zone continentale care se întindea departe spre sud și est și care este acum scufundată”.

În ciuda acestei descoperiri timpurii, cunoașterea unei posibile Zelande a rămas obscură

Apoi, în anii 1960, geologii au convenit în cele din urmă asupra unei definiții a ceea ce este un continent – în linii mari, o zonă geologică cu o înălțime ridicată, o mare varietate de roci și o crustă groasă. De asemenea, trebuie să fie mare. „Pur și simplu nu poate fi o porţiune minusculă”, spune Mortimer.

O întindere misterioasă

Zealandia a făcut inițial parte din vechiul supercontinent din Gondwana, care s-a format în urmă cu aproximativ 550 de milioane de ani și, în esență, a adunat toate pământurile din emisfera sudică. Ocupa un colț în partea de est, unde se învecina cu multe altele, inclusiv jumătate din vestul Antarcticii și cu toată estul Australiei. Apoi, în urmă cu aproximativ 105 milioane de ani, „datorită unui proces pe care încă nu îl înțelegem complet, Zealandia a început să fie îndepărtată.

Există încă multe necunoscute

Originile neobișnuite ale celui de-al optulea continent îl fac deosebit de interesant pentru geologi și mai mult decât un pic nedumeritor. De exemplu, încă nu este clar cum Zealandia a reușit să rămână întreagă fiind atât de subţire. Un alt mister, când a ajuns Zealandia sub apă? Părțile care sunt în prezent deasupra nivelului mării sunt creste (foto) care s-au format pe măsură ce plăcile tectonice din Pacific și Australia s-au măcinat împreună.

Cine a trăit pe acest continet?

Cu climatul său blând și cu o raza de acțiune de 101 milioane de kilometri pătrați, Gondwana în sine a găzduit o gamă largă de floră și faună, inclusiv primele animale terestre cu patru membre și mai târziu, o abundență cu animale dintre cele mai mari care au trăit vreodată. Deci, rocile din Zealandia ar putea fi împânzite cu rămășițele lor conservate.

Un alt mister găsit la forma Zealandiei

Dacă te uiți la o hartă geologică a Noii Zeelande, există două lucruri care se evidențiază cu adevărat, spune un cercetător. Una dintre acestea este Alpine Fault, o graniță a plăcii care se întinde de-a lungul insulei de Sud și este atât de semnificativă încât poate fi văzută din spațiu.