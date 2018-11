Russell Crowe este absolut de nerecunoscut. Ce i s-a întâmplat celebrului actor. Foto în articol

Russell Crowe a trecut printr-o transformare şocantă până şi pentru apropiaţi. Motivul este unul important pentru cariera sa, îl va interpreta pe fostul şef al Fox News, Roger Ailes.





"Gladiatorul" îl interpretează pe Ailes într-o serie de spectacole programate pentru anul 2019, iar transformarea sa este incredibilă.

Actorul, câștigător de Oscar, a fost transformat în șeful Fox News Roger Ailes. Filmările au început în New York în această săptămână, notează revista People. Sienna Miller, Seth MacFarlane și Annabelle Wallis joacă, de asemenea, în spectacolul bazat pe povestea lui Gabriel Sherman, "The Loudest Voice In The Room".

Reamintim că Roger Ailes a murit pe data 18 mai 2017, în Palm Beach, Florida, Statele Unite la vârsta de 77 de ani. A părăsit compania Fox News după ce mai multe femei au afirmat că le-a presat să întreţină relații sexuale. Serialul se va concentra "în primul rând pe ultimul deceniu în care Ailes a devenit, fără îndoială, liderul de facto al Partidului Republican" și despre "acuzațiile de hărțuire sexuală care i-au afectat domnia la Fox News".

Ipostaza şocantă cu Russell Crowe în rolul lui Roger Ailes - Fox News:

