Cea mai mare termocentrală din România, dată în judecată! Acuzațiile sunt grave, iar mizele imense. Breaking News!

Termocentrala Rovinari, una dintre cele mai mari din România, a fost dată în judecată de reprezentanții Greenpeace România, care susțin că aceasta funcționează în baza unei autorizații ce îi permite să evacueze deșeuri și substanțe periculoase.





"Termocentralei i-a fost acordată autorizaţia integrată de mediu pe viaţă fără o evaluare completă a impactului asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. Nicio astfel de evaluare nu a fost efectuată în cei 43 de ani de funcţionare. Greenpeace România şi ClientEarth susţin că autorizaţia permite termocentralei să emită niveluri ilegale de praf dăunător. De asemenea, afirmăm că eşecul de a efectua o evaluare adecvată a impactului asupra mediului (EIM) înainte de a acorda autorizaţia integrată de mediu termocentralelor nu ia în considerare nici legislaţia UE, nici pe cea românească", arată reprezentanții Greenpeace România.

"Rovinari este unul dintre cei mai mari emiţători de emisii de CO2 din UE şi una dintre cele mai periculoase centrale electrice din punct de vedere a poluării aerului. Iar această autorizaţie îi oferă drum liber să polueze pe termen nelimitat, în ciuda faptului că niciunul dintre aceste riscuri nu a fost evaluat vreodată. Dacă impactul său nu este evaluat acum, poate duce la vătămari ireversibile asupra oamenilor, naturii şi climei", a spus avocatul ClientEarth specializat pe energie, Dominique Doyle.

Reprezentantii Greenpeace mai spun ca autorizatia permite termocentralei sa evacueze in zona cantitati semnificative de deseuri industriale, inclusiv substante periculoase, in ciuda faptului ca aria este protejata si ca acest lucru risca sa provoace daune suplimentare speciilor deja amenintate, dar nici acest aspect nu a fost evaluat. "Impactul devastator al carbunelui asupra climei este incontestabil. Raportul recent al IPCC al ONU clarifica faptul ca Europa are nevoie de un sistem lipsit complet de energie fosila pana in 2030, pentru a se conforma Acordului de la Paris. In acest moment crucial al istoriei, si ca unul dintre cei mai mari emitatori de emisii de dioxid de carbon din Romania si Europa, autoritatile nu pot ignora impactul termocentralei Rovinari asupra mediului.

Curs VALUTAR BNR! Surpriza URIASA inainte de weekend. Ce se intampla cu euro

Pagina 1 din 1