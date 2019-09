Cristiano Ronaldo (34 de ani) și argentinianca Georgina Rodriguez (25 de ani) formează un cuplu încă din 2016 și au împreună o fețită, Alana Martina dos Santos Aveiro, născută în noiembrie 2017. Starul portughez mai are alți 3 copii: Cristiano jr. (9 ani) și gemenii Mateo și Eva Maria (2 ani).

Acum, superstarul portughez a uimit, în momentul în care a fost prezent în emisiunea „Good Morning Britain”, realizată de Piers Morgan. Pe lângă alte subiecte care i-au vizat viața, Cristiano Ronaldo a vorbit și despre cel mai frumos gol pe care l-a marcat până acum.

Lusitanul e de părere că reușita din foarfecă înscrisă în poarta actualei echipe, anul trecut, în Juventus – Real Madrid 0-3, este de departe cel mai frumos gol all-time pentru el, dar tot nu se compară cu o partidă de sex cu iubita sa.

„Nu se compară cu Geo a mea!”

„Am încercat să înscriu așa de foarte-foarte mulți ani. Am înscris 700 de goluri, dar niciunul ca ăsta. M-am gândit că în sfârșit am înscris din foarfecă, după o săritură superbă. Felul în care am înscris… împotriva lui Buffon, împotriva lui Juventus, în Champions League… a fost un gol superb.

Când oamenii au început să mă aplaude, am zis <<wow>>! Am fost foarte surprins, pentru că nu mi se mai întâmplase în viața mea, așa că a fost un moment incredibil. A fost cel mai frumos gol al meu!”, a spus cvintuplul câștigător al „Balonului de Aur”.

Imediat, Piers Morgan l-a întrebat: „A fost mai bun decât sexul? Fii sincer!”. Replica fotbalistului i-a luat pe toți prin surprindere: „Nu, nu, nu se compară cu Geo a mea!”. Ne vom căsători într-o zi, cu siguranță. Este și visul mamei mele. Așa că, într-o bună zi, de ce nu? E minunat. E prietena mea, mi-am deschis inima în fața ei și ea a făcut la fel”.

