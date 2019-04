Mesajul cutremurător de pe patul de spital. Actrița speră la o minune în Joia Mare: „Să vă rugați pentru mine” VIDEO

Actrița Rona Hartner a început astăzi prima ședință de chimioterapie la un spital privat din Franța. Vedeta a transmis informații fanilor despre starea ei de sănătate într-un clip postat pe Facebook. Actrița a mai specificat că urmează să facă un chimioterapie timp de 6 luni și și-a rugat fanii să o amintească în rugăciunilor lor.





Rona Hartner. în vârstă de 45 de ani, a suferi o intervenție chirurgicală acum puțin timp, după ce medicii i-au descoperit o tumoră la clon. În data de 5 martie 2019 Rona Hartner fost externată. Acum actrița și-a început ședințele de chimioterapie la un spital privat, informează romaniatv.ro

„Am început și prima chimioterapie. Voiam să vă arăt așa cum arăt. Toate astea le-am halit eu. Dat trebuie făcut, ce să facem. Am șansa să fiu cu o foarte bună echipă aici la Spitalul Sfânta Margarita. Și sunt cam obosită după prima ședință. Dar iau tot felul de sucuri, beau apă, beau suc de portocale, de rodie, sucuri naturale ca să rezist cât de cât. Am avut bineînțeles rozariul cu mine toată ziua. M-am închinat. Am o carte – Arta de a fi liber. Am mâncat de prânz. Sunt venită de la nouă dimineața. Am avut acea operație, pe operație mi s-a implantat cateterul… Mă trec toate căldurile. Am o senzație totuși că e vorba de o chimioterapie, e ceva puternic. E o stare febrilă așa. Nu aveam ce să fac. Cu ceai de mușețel nu ar fi trecut. NU am voie să bag mâna în apă rece, nu am voie să ating nimic ce e rece, nu am voie să mănânc nimic ce e rece. Stau cumințică și încerc să rezist. Sunt cam palidă. Toată lumea mi-a spus să iau boala asta ca pe o gripă. Așa o iau și trecem peste”, spune Rona Hartner, pe Facebook.

Vedeta consideră că aceasta boală este un dar de la Dumnezeu și a mai spus că-i mulțumește Celui de Sus în fiecare zi pentru ce are.

Artista a vorbit și despre iubitul său tată, care o privește dintre stele.

„Draga Daddy acolo în ceruri unde boala nemiloasa te-a trimis ....știu ca acum tu te rogi pentru mine și vrei sa ma bucur de viata mult în continuare ....azi ai fi avut alta vârstă ....dar știu ca ești bine în Rai si ca împreună cu toți sfinții acolo profiți bine de eternitate...locul acela unde nu mai sunt lacrimi și nici dureri ci doar pace si multă muzica bună ...iti dedic azi un cântec „Eternity is all about", a scris vedeta pe pagina sa de Facebook, alături de care a postat și o fotografie cu părintele său.

Rona Hartner a început astăzi tratamentul cu citostatice și crede, cu tărie, că Dumnezeu o va ajuta să treacă cu bine prin toate și că stare ei de sănătate se va îmbunătăți.

Rona Harner a suferit recent o intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioane.

Sursa foto: Facebook

Zvonurile au fost confirmate! Kovesi a dat lovitura! Ce functie va ocupa

Pagina 1 din 1