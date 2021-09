Românul care s-a prostituat alături de un prieten, la o petrecere de lux din Italia, a oferit amănunte incendiare. Cocaina, servită pe farfurii

Unul dintre cei doi români care au provocat un mare scandal în Italia, în jurul lui Luca Morisi, managerul ce coordonează echipa care postează mesajele Lega și ale lui Matteo Salvini pe rețelele de socializare, a vorbit pentru presa din Italia. El a participat alături de un conațional la o petrecere organizată de Morisi.

Ce a povestit românul implicat în scandal, pentru presa din Italia

Cei doi români au fost opriți de poliție, iar oamenii legi au descoperit asupra celor doi așa numitul „drog al violului”. Cei doi au spus că l-au primit de la Morisi. Cel care îi contactase pentru servicii sexuale, pe internet. Petrecerea ar fi durat două zile. Morisi a recunoscut public că a consumat droguri și pentru aceasta își cere scuze tuturor, începând cu Salvini.

„Eram trei în fermă, cu mine mai era și un prieten din țară, am fost contactați prin intermediul internetului. Sunt model, dar lucrez și ca escortă. Taxa a fost de 4 000 de euro pentru o zi. La un moment dat, m-am simțit foarte rău din cauza substanțelor luate, am fugit din casă și am sunat la poliție.

„Forțat să mă prostituez pe site-urile de escorte din cauza crizei de după Covid. Acea noapte la Belfiore mi-a distrus viața: niciodată nu am fost atât de rău după ce am luat droguri. Morisi ne promisese 4.000 de euro mie și prietenului meu”, a spus românul, conform stiridiaspora.ro.

„Băiatul, în vârstă de 20 de ani, a cerut să rămână anonim: el a fost cel care, în acea zi de vară, i-a condus pe carabinieri la casa fostului șef al „Fiarei” sociale a lui Salvini, după ce a fost oprit în mașină împreună cu un alt băiat român. Cei doi aveau o sticlă care conținea Ghb (așa-numitul „drog al violului”) care, după propria lor mărturisire, le fusese dată gratuit de Morisi în apartamentul său din Belfiore. Cei doi tineri au explicat, de asemenea, că au intrat în contact cu Morisi prin intermediul unei aplicații de întâlniri homosexuale (Grindr) și că au participat la o petrecere contra cost”, spune sursa citată.

„Erau farfurii cu cocaină pe ele”

„Am văzut mașina neagră a carabinierilor venind spre mine. Carabinierii s-au oprit: eram eu, prietenul meu și Morisi. Le-am spus ce s-a întâmplat, le-am spus că vor găsi droguri la Morisi și că sunt dispus să îi însoțesc acolo. Le-am arătat și sticluța cu Ghb, drogul violului, care se afla în bordul mașinii cu care am ajuns (…)

Erau farfurii cu cocaină pe ele. Eu am fost cel care le-a indicat carabinierilor biblioteca de la primul etaj, unde Morisi ținea cocaina: știam acest lucru pentru că se dusese acolo de mai multe ori în timpul serii pentru a o lua. Totuși, când au ajuns la secția de poliție, băiatul a refuzat să confirme versiunea sa asupra faptelor: „Mi-am dat seama că acel om de acolo, nici nu vreau să-i spun pe nume, era un politician important, mi-a fost frică. Le-am spus carabinierilor să lase lucrurile așa cum erau. Voiam doar să mă duc acasă”, a mai povestit românul, care a revenit în țară.