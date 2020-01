Pozele cu o concuerentă de la ”Bravo, ai stil!” au fost făcute publice. Pe vremea când încă nu cunoscuse celebritatea, iar fizicul ei nu era ”șlefuit” de medicul estetician, Maria Ilioiu părea o fire extrem de nonconformistă și nu ezita să se lase fotografiată goală-pușcă.

Poze din perioada când era „vedetă” la web-cam

Din câte se pare, imaginile au fost realizate în urmă cu ceva timp, atunci când sexoasa roșcată, care s-a făcut remarcată datorită show-ul ”Insula Iubirii”, încă nu luase contact cu cabinetul medicului estetician și nu își tunase fizicul.

În tinerețe, Maria Ilioiu părea să fie o fire extrem de dezinhibată și nu ezita să se lase fotografiată în ipostaze care mai de care mai incitante.

Fără niciun fel de menajamente, actuala sexy-concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a pozat, în toată splendoarea, goală în cadă, dar și în diferite costumații, ba chiar cu totul și cu totul la vedere. Mai mult decât atât, potrivit surselor citate mai sus, costumațiile incitante în care aceasta s-a pozat se pare că erau folosite într-un ”scop nobil”, atunci când tânăra ar fi oferit show-uri private din postura de cam-models.

Duelul „divelor”: Tonciu vs Ilioiu

Andreea Tonciu și Maria Ilioiu s-au certat încă din prima ediție a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”; cele două concurente și-au aruncat cuvinte grele .

“Nici nu am început bine emisiunea și ea a început cu cearta. Bine, ea a început scandalul încă de la filmări, de la repetiții și la promo. Eu nu am venit aici să mă cert, nu vreau să mă cert cu nimeni. Vreau să închei acest subiect”, a spus Andreea Tonciu în cadrul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”. Ulterior, în interviurile de după emisiune, bruneta a adăugat: “Eu, în trecut, mă certam cu anumite persoane și din cauza asta am devenit mult mai cunoscută. Probabil că asta vrea și ea acum, dar să fii ca Tonciu este foarte greu”.

Te-ar putea interesa și: