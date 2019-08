Astăzi, fetele sunt mai liniștite. A trecut o săptîmână de când odiosul tată le-a snopit cu bătaia. Bărbatul este reținut 30 de zile la Aiud, fiind cercetat penal pentru rele tratamente aplicate minorului și fapte de violență în familie. Mama fetelor nu a putut să îi facă față soțului, chiar dacă a încercat să le apere. Monstrul a încuiat casa, a rămas doar el cu ele și le-a biciuit până i-au obosit mâinile.

Îngrozitorul episod a pornit de la o simplă impresie: i s-a părut că fiicele sale au vopsit lăbuțele câinelui lor. Practic, nu a avut un motiv să se enerveze, însă după ce a împroșcat cu sângele copilelor lui pereții casei, a găsit această scuză. Asta a susținut și în fața polițiștilor, că fetele i-au pictat lăbuțele câinelui. Realitatea este că iadul acestei familii nu a început cu acest moment sau cu această ieșire tulburătoare, ci ține de peste 13 ani. Și, fiind terorizată, deseori snopită în bătaie și amenințată cu moartea, mama n-a îndrăznit să ceară cuiva ajutor.

„Și eu am fost biciuită”

Mama fetelor a vorbit cu jurnalișii EVZ, simțind că, pentru prima oară, îi este ascultată suferința. Constantin Muntean nu era băut, spune ea din start, știind că în majoritatea cazurilor băutura și bătaia merg mână în mână. „Trebuie dus la un psihiatru, trebuie dus la un control, pentru că acum stai la povești cu el, iar peste cinci minute se transformă. Și pe mine m-a biciuit. Bătăile au început la un an după ce ne-am luat, adică acum 13 ani”, povestește femeia.

În urmă cu 2-3 ani de zile a făcut o plângere penală, dar a retras-o. „Acum n-am depus eu, nu știu cine a depus plângerea. Fetele îl iubesc, e tatăl lor, normal, însă nu au plâns când au aflat că va sta închis o lună. Pentru ele… Acum e liniște. Nu puteam face nimic, nu puteam să mâncăm, să ne culcăm liniștite că nu știm când izbucnește. Nu știu cine a sunat, cine a dat declarații, dar ieri de dimineață, când mergeam la serviciu, m-au oprit niște polițiști pe stradă, mi-au zis să intru în mașină. «Unde vă e soțul?», m-au întrebat, «Acasă», le-am răspuns, «Hai să îl trezim!». Acasă, i-au pus cătușele și l-au dus la Aiud. Medicul legist din Alba le-a dat între 5 și 7 zile de spitalizare fetelor. Acum ne mutăm la Centrul „Speranța”, până adun niște bănuți pentru o chirie, dar să ne întoarcem acolo, nu! Eu știu ce am tras 14 ani de zile, chiar nu mai pot”, a povestit plină de amărăciune, mama. Și-ar risca viața. Iar acesta este doar unul dintre miile de cazuri din România în care copiii sunt brutalizați chiar în sânul familiei.

Primăria știa de demult că tatăl este „coleric”

Primarul comunei Stremț, Ștefan Traian Popa, bănuia că bătăile au loc de mult timp. Ne spune că a fost sesizat cu foarte mare întârziere. „Vecinii și mama fetelor n-au spus nimic de frică. Părerea mea este că bătăile astea au loc de mai mult timp. La urechile noastre a ajuns mai de demult că tatăl fetițelor ar avea un comportament coleric, dar nu am fost sesizați că le-ar bătea. Sunt mai mulți frați. Mai fură câte un lemn, dar greutăți ca cea de acum nu au mai creat. La noi în localitate este o asociație din Danemarca care duce copiii din familii mai sărace în tabără, la Geoagiu Băi. Întâmplare face că și cele trei fete trebuiau să plece. Când au apărut la doamna Rodica, care se ocupă cu organizarea taberei, a văzut că sunt bătute în ultimul hal. Vă rog să mă credeți că am plâns când am văzut o filmare cu ele. Am avut o discuție foarte dură cu cei de la Asistența Copilului, în care leam cerut să le ducă pe fete și pe mamă la un centru maternal. Cât a fost reținut tatăl la anchetă, fratele lui a amenințat-o pe mama fetelor că le bate, că o omoară. D-aia le-am zis să le ducă la un centru maternal”, ne-a relatat primarul Ștefan Traian Popa.

De frică, soția a retras plângerea penală

Nu este prima dată când bărbatul își terorizează familia. Individul are antecedente, dar nu oficiale. De frică, soția sa și-a retras plângerea făcută în 2016, an în care a cerut, pentru întâia oară, ajutorul autorităților. În reținerea agresorului a avut un rol important și Diana Indrei, asistent social la Primăria Stremț. După ce a văzut poze cu rănile, a pornit cu doi polițiști în locul în care se aflau copilele. „Eu am fost sesizată duminică, de o doamnă de la o fundație din Danemarca, care le ducea într-o tabără. Mi-a spus că fetele au fost bătute cu biciul și că au urme grave de lovituri. După ce mi-a trimis poze, m-am dus acolo cu cei de la Poliție, la Geoagiu-Băi, la ele. Erau lovite foarte tare, rănile erau profunde chiar și după o săptămână”, a povestit aceasta pentru EVZ.

Violent ca un dement, dar cu cazierul curat

„Am început să facem verificări, iar fetele au fost examinate medico-legal. Plângeri pe numele tatălui nu există. Până acum, nu am fost sesizați nici de mamă, nici de profesori că acest individ le-ar bate. Bărbatul nu are antecedente penale. Fetele au fost audiate în prezența psihologului și a unui reprezentant al Protecției Copilului, iar acum sunt acasă, cu mama lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, Luminița Prodan.

Psiholog: „Majoritatea experiențelor traumatizante apar în copilărie!”

Psihologul Claudia Soare (foto) a explicat pentru EVZ cum îi afectează pe copii aceste traume pe viitor, dar și că reziliența pentru psihic este precum imunitatea pentru organism.

„În cazul psihicului uman, reziliența este un amalgam de resurse care menține sfera mentală și emoțională sănătoasă în urma unei experiențe traumatizante. De cele mai multe ori, majoritatea experiențelor traumatizante apar în copilărie. Trauma psihică este ca o rană extrem de dureroasă ce lasă cicatrici profunde”, explică psihologul.

Copiii abuzați se dezvoltă mai greu

Copiii care sunt abuzați fizic sau emoțional de către părinți sau figurile semnificative din viața lor – bunici, unchi, verișori, sunt cei care au în interiorul psihicului lor traume ce le vor îngreuna dezvoltarea personală atât ca adolescenți, cât și ca viitori adulți. „M-am confruntat de multe ori în terapie cu forme de abuz la care, mai mult sau mai puțin conștient, copiii au fost supuși. «Nu ești în stare de nimic!», «Ești un prost!», «Mă scoți din minți, nu te mai suport!», «O să ajungi un nimeni!», «Mă faci de rușine!» și cea mai grea, «Eu te-am făcut, eu te omor!». Copiii interiorizează aceste mesaje toxice și le transformă în credințe despre ei înșiși. Crescând cu astfel de mesaje, vor avea o stimă de sine scăzută, vor dezvolta foarte multe frici, le va fi foarte dificil să aibă o părere personală și o viziune sănătoasă asupra vieții și vor face alegeri bazate pe un model toxic, care le va sabota fericirea”, adaugă psihologul Claudia Soare.

„Soluția” victimelor: drogurile și alcoolul

Conform psihologului Claudia Soare, astfel de copii vor deveni adulți care vor crede că viața e ostilă, ca oamenii vor fi constant nemulțumiți de ei, se vor simți inferiori altora, sau vor deveni anxioși, furioși, agresivi și se vor simți inadecvați din punct de vedere social. „Un copil ce este victima unui abuz va intra în scenarii în care va continua să fie o victimă, iar ceilalți agresori. Vor avea dificultăți în a stabili relații bazate pe încredere și acceptare. O parte dintre copiii abuzați ajung să fie autodistructivi. Se vor refugia în substanțe psihoactive până la dezvoltarea unei dependențe, vor deveni consumatori de alcool sau vor dezvolta alte mecanisme distructive prin care își vor diminua constant potențialul. Va fi ca și când, în interiorul lor, cel sau cei de care au fost abuzați în copilărie, vor continua să îi abuzeze în această formă”, explică psihologul.

Te-ar putea interesa și: