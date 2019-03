România, ocupată? Mesajul unui general american: „Rusia este cea mai agresivă” SUA şi NATO, în alertă de gradul zero

România este vizată de o ameninţare teribilă. Comandantul Forțelor Terestre ale SUA din Europa, generalul-locotent Ben Hodges, a transmis un mesaj istoric de la Praga: România ar putea fi următoarea țară pe care Rusia o va ocupa, după ce a făcut asta în Crimeea.





La conferinţa care a avut loc în Cehia cu ocazia împlinirii a 20 de ani de cînd această ţară a aderat la NATO, generalul american Ben Hodges a afirmat că europa va trebui să facă faţă singură amenințărilor venite din partea Rusiei și Chinei. În opinia lui Hodges, un război între Statele Unite şi China ar putea izbucni în următorii 10 ani. Ben susține că țara noastră ar putea fi următoarea țintă a Rusiei, după Ucraina. Generalul a declarat că Rusia va profita de orice semn de slăbiciune din partea NATO şi se va folosi de orice „fisură” din Alianţă. Acesta susține că întărirea forţelor NATO în regiunea Mării negre este un aspect foarte important. „Aici Rusia este cea mai agresivă. Dacă Occidentul nu face nimic în ceea ce priveşte anexarea Crimeei, e foarte posibil ca apoi ruşii să ocupe Odessa şi poate chiar şi România”. Hodges spune că aliaţii joacă un rol de bază în NATO şi a cerut Germaniei să aloce mai mult pentru apărare. Generalul a criticat însă şi ritmul lent în care se construieşte infrastructura în Europa. Alianţa NATO s-a apropiat de respectarea angajamentului de alocare a 2% din PIB pentru apărare în fiecare an, înregistrând un procent mediu de 1,5%, cel mai ridicat din ultimii cinci ani. În timp ce cheltuielile Bulgariei, ţărilor baltice şi Olandei au crescut cu aproximativ 20% în 2018 comparativ cu 2017, doar Estonia, Grecia, Polonia, Letonia, Lituania şi Marea Britanie au atins pragul de 2% anul trecut. În schimb, Canada a cheltuit cu aproape 11% mai puţin pentru apărare în 2018. Deşi Germania a investit circa 1,5 milioane de euro în plus în 2018, procentul din PIB a rămas la nivelul la 1,23%. Acesta plasează Germania, ţara cu cea mai mare economie din UE, printre ultimele state din NATO la acest capitol, mult sub cele 3,39 procente alocate de SUA. Belgia şi Spania şi-au menţinut bugetele militare sub 1% din PIB, în timp ce Italia a depăşit cu puţin 1%. În total, statele din NATO au cheltuit pentru apărare în 2018 aproape 1.000 de miliarde de dolari, aproape 70% reprezentând cheltuielile SUA, deşi nu toate acestea sunt destinate apărării aliaţilor europeni. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a declarat că este în curs o modificare semnificativă în privinţa bugetelor destinate apărării, având în vedere tentativele de descurajare a Rusiei şi cea mai mare modernizare de echipamente întreprinsă de Alianţă în ultimele decenii. Potrivit Alianţei, între 2016 şi 2020, statele NATO din Europa, inclusiv Turcia, şi Canada vor realiza o creştere cumulată a cheltuielilor de apărare de 100 miliarde de euro.

