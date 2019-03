4 ani de la reglementarea pietei jocurilor de noroc din Romania

Piata jocurilor de noroc din Romania este una matura, sigura, concurentiala si transparenta. Un rol major in consolidarea acesteia l-a avut infiintarea in 2013 a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Desi reglementata inca din decembrie 2010, primul cadru legislativ a capatat contur in 2015, cand ONJN a structurat legislatia pe baza unui dialog purtat cu toate partile interesate. In mod firesc, actualele prevederi legale acopera nevoile tuturor partilor implicate, operatori sau institutii ale statului cu rol in urmarirea, verificarea sau sanctionarea activitatilor din domeniu.





In urma alinierii la reglementarile din alte state care au mai multa experienta, Malta, tarile nordice sau Marea Britanie, Romania a obtinut o legislatie moderna, eficienta si complet functionala, care, la randul ei, este model pentru tarile din centrul si estul Europei. Si noile modificari in ceea ce priveste retinerea la sursa a impozitului pe veniturile jucatorilor online sau a taxei lunare reprezentand 2% din totalul taxelor de participare au fost asimilate fara a afecta buna functionare a industriei.

Raspunsul pietei de gambling la mediul legislativ transparent a fost o dezvoltare constanta, indeosebi in domeniul online. Acest lucru a dus si la cresterea incasarilor la bugetul de stat, industria generand anual peste 0,7% din Produsul Intern Brut. Se estimeaza ca in urmatorii ani acest procent sa creasca, daca tinem cont de cresterea nivelului de trai si a numarului de operatori online.

Un semnal ca piata merge in directia buna este si aparitia brandurilor autohtone. Unul dintre acestea, Vlad Cazino, s-a impus in sectorul cazinourilor online din tara noastra prin calitatea produselor si serviciilor, dar si prin promovarea traditiilor si specificului romanesc. VladCazino Live, sectiunea de jocuri cu dealer live, este una dintre cele mai apreciate din intreaga industrie datorita bonusurilor si ofertelor exclusiviste.

In Romania sunt licentiati 23 de operatori de jocuri de noroc online, ultima licenta intrand in vigoare la 1 martie 2019. Acesta este un semn clar ca industria va continua sa se dezvolte organic, in functie de evolutia tehnologica si dinamica generala a gamblingului mondial. Din fericire, in piata romaneasca au intrat operatori responsabili in ceea ce priveste protectia minorilor si a persoanelor cu risc in dezvoltarea adictiei de jocuri de noroc. Legiuitorul s-a implicat in aceasta problema stipuland in noile legi infiintarea unei fundatii si a fondului pentru jocurile de noroc responsabile social.

Problema jocului responsabil pare a fi una sub control daca tinem seama de faptul ca un studiu facut public de GfK Romania in septembrie 2016 a aratat ca circa 0,6% dintre romanii peste 18 ani manifesta un comportament care poate fi asimilat dependentei, marja in care, la nivelul Uniunii Europene, se considera ca acestea sunt sub control fiind de 0,5 – 2 %.

Piata romaneasca a gamblingului se raliaza tendintelor industriei la nivel european, de orientare catre mediul online. Pentru a reusi acest lucru este nevoie de investitii in aparate noi, in software performant, in design mai atractiv si personal bine pregatit.

