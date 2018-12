România, ÎNVINSĂ de Olanda în FINALA MICĂ a Europeanului. EXPLICAȚIILE EȘECULUI

Naționala feminină a României nu a avut puterea să obțină o nouă medalie de bronz la Campionatul European.





Naționala României a fost învinsă, astăzi, în finala mică a EURO 2018, scor 20-24, de Olanda, reprezentativă în fața căreia „tricolorele” au cedat pentru a doua oraă la acest turneu final.

„Echipa e experimentată. Cu Olanda a fost foarte dificil. În prima repriză am jucat bine în defensivă, dar în ofensivă nu am reuşit să ne facem jocul. Ele au marcat uşor pe contraatac. Am jucat mai liber în a doua repriză, ne-am bucurat de handbal, asta ne-a ajutat, dar nu a fost suficient. Am încercat să ne închidem mai bine, dar mi s-a părut că ne-am motivat prea mult şi de aceea am greşit.

Ne-a lipsit Cristina, mereu ne lipseşte. Nu am arătat la fel de bine fără ea. Ea e o jucătoare care nu doar marchează, pasează şi face foarte bine şi faza defensivă”, a declarat Ambros Martin după meci, pentru Tvr.

.....................................................

România și Olanda sunt două echipe care au pierdut jucătoare de bază la Europeanul din Franța, iar astăzi, de la ora 15:00 (în direct la TVR 1 și TVR HD), se întâlnesc din nou la acest turneu final. În urmă cu o săptămână, batavele su dispus de „tricolore” în Grupa Principală de la Nancy, scor 29-24.

Româncele vor încerca, așadar, să câștige a doua medalie de bronz la Campionatul European (după cea din 2010). Selecționata noastră nu va putea conta pe „vioara întâi” Cristina Neagu, grav accidentată, în vreme ce Olanda are trei „accidentate” de calibru: Groot, Rozemalen şi Kramer.

ATENTIE, SOFERI! Risti o AMENDA de 725 lei daca nu ai asta in masina!

Pagina 1 din 1