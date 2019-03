România Insulele Feroe. Cine a dat marea lovitură după meciul de la Cluj? News alert

România Insulele Feroe. Pro TV a dat lovitura. Victoria României cu 4 - 1 a propulsat televiziunea pe primul loc în topul audiențelor.





Golurile au adus audiență. Pro TV a fost lider datorită meciului România Insulele Feroe (4-1), din preliminariile Euro 2020.

„Peste două milioane de oameni din toată țara au văzut golurile date de naționala antrenată de Cosmin Contra. Victoria „tricolorilor” a ținut și tinerii în fața televizoarelor, mai exact peste jumătate de milion de telespectatori.

Diferența a fost considerabilă față de următoarele două posturi clasate, Antena 1 și Kanal D.

Pe intervalul meciului, Antena 1 a avut Asia Express și prima parte din emisiunea Xtra Night Show (de la 23:00). Kanal D a difuzat Exatlon și prima parte din emisiunea FanArena (de la 23:00)”, scrie Paginademedia.

România a învins Insulele Feroe cu 4-1 după golurile lui Ciprian Deac, Claudiu Keșeru (2) și George Pușcaș. Au fost primele trei puncte ale României în campania Euro 2020. Meciul s-a încheiat cu 5 jucători U21 pe teren. Următorul test e în iunie, în deplasare, cu Norvegia, la Oslo.

Despre rezultatul de la Cluj, selecţionerul României, Cosmin Contra, a declarat la PRO TV: „Se pare că am avut puțin noroc. Am înțeles că a fost un meci nebun la Oslo. Acum meciul din Norvegia devine și mai important pentru noi. Trebuie să facem cel puțin același rezultat ca Suedia, dacă nu, chiar să câștigăm. Am analizat foarte bine echipa din Feroe.

Știam că avem nevoie de jucători foarte ofensivi pe benzi și de mijlocași care intră bine în interior pentru a deschide spațiile. Am intrat prea nervoși pe teren. Asta a făcut ca în primele 15 minute să nu arătăm atât de bine. Apoi au început să vină și golurile. Benzar a simțit o contractură la mușchiul drept și nu am vrut să riscăm.

Avându-l pe Chipiu care joacă fundaș la echipa de club, l-am putut introduce pe Ianis. A intrat foarte bine, a avut și două șanse de gol. Mă bucur că cei doi atacanți au dat gol. Mă bucur și pentru Cipri Deac, că a marcat aici, acasă la el.

În cazul lui Mitriță a fost chestie internă. E o chestie internă. Nu a fost supărat, în niciun caz. Datele InStat și ce am văzut în zilele premergătoare meciului m-au făcut să iau decizia asta.Nu am fost niciodată răzbunător. Accept anumite lucruri dar nu voi accepta niciodat ca vreun jucător, indiferent de numele lui, să vină și să nu dea totul pe teren. Dacă joacă bine la echipa de club și va veni cu parametri fizici mai buni ca acum, va juca.”

Sursa foto: frf.ro

Sebastian Ghita, anunt SOCANT facut in urma cu putin timp! Ce se intampla cu el

Pagina 1 din 1