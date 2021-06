Aria ploilor torenţiale se va extinde în cursul zilei de vineri, când este așteptată o actualizare a informării meteo. Şi Bucureștiul este de așteptat să intre sub influența ciclonului.

„Ciclonul sună puțin periculos, terminologia completă este de ciclon extratropical. Avem două tipuri de ciclon: ciclonul cum a fost, de exemplu, Katrina, este un ciclon tropical – acela are structura clasică, spirală, ochiul furtunii și poate să producă pagube foarte mari de la vânt și precipitații; ciclonul extratropical este ceea ce avem de obicei la latitudinea noastră – sunt structurile care au front rece și front cald, deci sunt structurile care se pot întâmpla oricând de-a lungul anului și pot să producă precipitații, intensificări ale vântului, fenomenele normale. Ceea ce este în mod particular interesant cu acest ciclon este că el cumva ajută la dezvoltarea acestor furtuni, furnizează cumva o energie pentru aceste furtuni. Deja România are o masă de aer destul de umedă în regiune și atunci acest ciclon poate să ajute la formarea de noi furtuni”, a explicat Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme.

Ciclonul dă starul sezonului de furtuni puternice

Bogdan Antonescu spune pe parcursul lunii iunie vor fi cele mai multe precipitații şi și suita de fenomene severe.