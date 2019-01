Mii de români vor primi SALARII MĂRITE! Anunțul NEAȘTEPTAT venit de la Guvern. Cine beneficiază de majorări

Mii de români vor beneficia de salarii mărite în perioada următoare, a precizat ministrul Sănătății Sorina Pintea, care a făcut referire la prevederile Ordonanșei 114 în domeniul sanitar.





Ministrul a precizat că a avut discuții cu cele două mari federații sindicale din sănătate - Sanitas şi Solidaritatea și că aplicarea prevederilor Ordonanței 114 nu duce la scăderi salariale ale personalului medical și auxiliar, ci dimpotrivă.

„Pentru astăzi am solicitat o întâlnire cu cele două mari federaţii sindicale din sănătate - Sanitas şi Solidaritatea. Am avut prima rundă de discuţii privitoare la problemele pe care sindicatele le ridică legate de aplicarea Ordonanţei 114. A fost o discuţie constructivă, am luat act de problemele pe care sindicatele le-au ridicat, unele dintre aceste probleme pot fi rezolvate, legate de interpretarea prevederilor ordonanţei, pentru clarificarea celorlalte probleme am stabilit o nouă întâlnire săptămâna viitoare, întâlnire la care vom prezenta şi noi anumite aspecte legate de această aplicare a Ordonanţei”, a declarat ministrul Sănătăţii, după întâlnirea cu reprezentanţi ai sindicatelor Solidaritatea şi Sanitas, potrivit Agerpres.ro.

„Din punct de vedere al Ministerului Sănătăţii, aplicarea prevederilor Ordonanţei 114 nu duce la scăderi de venituri, dimpotrivă, aplicarea legii 153 merge înainte, sunt categorii de personal care nu au beneficiat de majorările salariale la nivelul medicilor şi asistenţilor medicali la nivelul 2022 cărora le cresc salariile şi implicit veniturile cu prevederile Legii salarizării", a subliniat Sorina Pintea.

Ministrul a declarat că discuţiile cu sindicatele au fost legate de personalul auxiliar, biologi, farmacişti, chimişti.

"Toate discuţiile au fost legate de personalul auxiliar şi personalul medical, farmacişti, biologi, chimişti, personalul medical, medici şi asistente medicale nu au nicio influenţă, ordonanţa nu are nicio influenţă asupra veniturilor acestor categorii de personal. Nu există scăderi de venituri prin aplicarea acestei ordonanţe", a precizat Pintea.

