Româncele domină piața prostituției din Elveția. Realitatea din spatele unei afaceri de 3,5 miliarde de euro

Prostituția a fost legalizată în Elveția încă din anii ’40, rămânând ilegale activitățile care vizează traficul de persoane, forțarea oamenilor să se prostitueze și majoritatea formelor de proxenetism. În prezent, prostituția este văzută drept o meserie liberală, protejată de libertatea economică care la rândul ei este garantată de Constituția elvețiană.

Este o afacere estimată la 3,5 miliarde de euro anual, conform unor date statistice din 2015, din care statul încasează taxe și impozite.

Între lucrătoarele sexuale din această țară, româncele ocupă un loc fruntaș, la fel ca și cele din alte state foste comuniste ori din Nigeria sau Thailanda. Pe de altă parte, reversul medaliei, câteva sute de românce sunt plasate sub protecția autorităților elvețiene, din cauza abuzurilor și amenințărilor la care sunt supuse de rețelele de proxenetism.

În Zurich, capitala economică a Elveției, fenomenul prostituției este foarte bine reprezentat. Lucru normal având în vedere că aici se învârt sume foarte mari de bani, din afaceri și tranzacții comerciale. Cartierul Langstrasse este pentru numărul mare de stabilimente, bordeluri, cluburi de noapte sau saloane de masaj ba chiar și zone drive-in, unde doritorii își pot găsi o fată cu care să se distreze. Este o adevărată industrie care funcționează în baza unor reglementări clare, însă doar pe hârtie.

Viața reală a prostituatelor din Elveția

În realitate, lucrurile stau ceva mai altfel. Fetele, câte cinci sau șase, ocupă câte o cămăruță pentru care plătesc chirii exorbitante, care pornesc de la 100 de franci elvețieni pe zi. Aceste aranajamente sunt făcute de reprezentanți ai crimei organizate și au o aparență de legalitate. Este doar o altă formă de proxenetism. Chiar dacă, teoretic, banii pe care îi câștigă le aparțin, prostituatele trebuie să-și plătească o chirie care ajunge chiar și 15.000 de franci pe lună. Aceasta în condițiile în care primesc în jur de 50 de franci pentru o jumătate de oră petrecută cu un client.

Rețelele de crimă organizată se îngrijesc să aducă fete, care să populeze locațiile în care se practică prostituția, multe abia trecute de 18 ani, vârsta majoratului. Cele care vin din afara elveției sunt învățate cum să-și facă rost și de documente legale, precum permisul de muncă. Formalitățile de obținere a acestora sunt foarte simple, accesibile online, oricui, arată o investigație publicată de Libertatea.ro.

Viața fetelor care aleg să practice prostituția nu este nici pe de parte atât de frumoasă și de simplă pe cât pare. Periodic apar în presa autohtonă relatări despre prostituate agresate sau sechestrate ori răpite. Totul se petrece sub privirile îngăduitoare ale polițiștilor care nu se implică decât în situații extreme.

„Cu toate acestea, oamenii de aici se fac că nu văd. Și, mai grav, poliția este extrem de tolerantă. E vorba despre bani. Foarte mulți, cu rețele de spălare a banilor și multă violență”, spune Peter Widmer, pastor și fondator, alături de soția sa, Dorothée, al organizației Heartwings.

Acesta este un ONG care susține persoanele care activează pe piața prostituției din Elveția. Organizația are birouri deschise și activează în zonele frecventate de prostituate. Membrii săi sunt în contact cu lucrătoarele sexuale, cărora le oferă asistență, bonuri pentru alimente, haine și chiar le ajută să scape atunci când nu mai suportă.

Povestea Mariei care a renunțat la prostituție

Maria este de loc din România, dintr-un oraș din nordul țării, și de mai mulți ani a lucrat ca prostituată în Zürich. În fiecare zi, la final, plătea până la 150 de franci pentru locația în care își practica meseria, în condițiile în care tariful pentru un client pornea de la 50 de franci pentru o jumătate de oră.

„Presiunea că trebuia să faci zilnic banii pentru cameră te omoară. Plus bani să trăiești, să trimiți acasă. Eu nu am avut pește, dar am avut probleme cu rețelele. Nu vreau să vorbesc mai mult. (…) Numărați și dumneavoastră, zilnic, zilnic. Când ai 20 de ani, sigur, e mai simplu, dar cu trecerea vârstei devine foarte greu”, a povestit femeia.

O altă româncă, o altă poveste de viață. Ioana este din București, iar membrii organizației Heartwings au ajutat-o să renunțe la prostituție. Acum are un loc de muncă, asigurare de sănătate, un prieten și perspectiva unei vieți normale.

Animalele beneficiază de o protecția mai mare

Rețelele de prostituție la care face referire Maria controlează mii de prostituate deși, acestea conform legii elvețiene, lucrează „independent”. Din punct de vedere legal, sunt protejate de stat. În realitate, susțin cei din organizația Heartwings, sunt exploatate de crima organizată în vreme ce „societatea întoarce capul”. Peter Widmer susține că animalele sunt mult mai bine protejate decât fetele care aleg să practice prostituția în Elveția, chiar dacă legea este de partea lor.

„Pentru animale există grupuri de lobby în Parlament, este foarte bine. Dar pentru fetele care sunt traficate nu există grupuri de lobby. Sunt însă grupuri care fac presiune pentru menținerea acestui sistem în care se produc, pentru anumite grupuri de interese, sute de milioane de euro doar aici, în Zürich”, afirmă pastorul.

El spune că poliția închide ochii la abuzuri și nu dorește să vadă realitatea. Soluția ar fi o schimbare a sistemului legislativ ce reglementează prostituția. Aceasta pentru a nu mai permite proprietarilor de bordeluri și rețelelor de proxenetism să exploateze fetele.

„Problema este că oamenii de aici nu vor să vadă realitatea. Așa a fost și în alte țări europene, care, încet-încet, schimbă legislația. Aici se spune că este o măsură liberală, că fiecare este liber să facă ce vrea cu corpul său. Asta este teoria, care nu are nicio legătură cu realitatea. Realitatea este cu totul alta. Fetele sunt traficate, proprietarii de bordeluri, de spații în care se oferă servicii sexuale, au nevoie de fete pentru a funcționa. Aceste fete se cumpără, peștii sunt foarte liniștiți în Elveția, iar poliția pur și simplu închide ochii”, a concluzionat Peter, conform Libertatea.ro.