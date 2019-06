Fotbalist celebru, umilit de bona filipineză: „Este un zgârcit!"

Riyad Mahrez este fotbalistul care se află în plin scandal cu bona care până de curând, a avut grijă de copiii săi.





Cazul lui Riyad Mahrez ține prima pagină a tabloidelor din Marea Britanie. Fostul jucător la Manchester City este acuzat că nu și-a respectat obligațiile financiare față de bona filipineză pe care a angajat-o pentru a avea grijă de copiii săi.

În vârstă de 28 de ani, algerianul câștigă aproape 12 milioane de euro pe sezon la echipa lui Pep Guardiola, însă are datorii de peste 4.000 de euro la bona filipineză.Femeii în vârstă de 52 de ani i s-a dat câștig de cauză în instanță și va urma să primească inclusiv daune de 160 de euro.

„Am muncit din greu pentru acei bani, dar el nu m-a plătit și nu am știut ce să fac (...) Nu a fost niciodată vreo problemă cu munca mea, chiar am muncit și ar fi trebuit să fiu plătită. Până la urmă, Mahrez câștigă 11,6 milioane de euro pe an. Eu nu vreau să distrug reputația nimănui, îmi vreau doar banii. Este un zgârcit”, a declarat Catalina Miraflores, potrivit The Sun.

