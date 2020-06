Postarea care între timp a devenit virală a dorit să marcheze sărbătorirea a 50 de ani de la prima ediţie a Festivalului Glastonbury.

Iconicul eveniment muzical a fost amânat în acest an din cauza pandemiei care a lovit toată planeta, dar organizatorii speră ca în 2021 totul să reintre în normal.

La fel speră şi Rita Ora, care a decis să celebreze cele 5 decenii de existenţă a Festivalului Glastonbury cu o poză în care îşi arată sânii în toată splendoarea.

Nu este prima dată când Rita Ora îşi arată sânii sau le oferă fanilor ei imagini incitante, care să le provoace diverse fantezii.

Se pare că imaginile nud fac parte dintr-o strategie de marketing bine întreţinută de cei care fac parte din echipa de comunicare a cântăreţei

Mai devreme în aceeași zi, artista a apărut la TV împreună cu mama pentru a-și arăta sprijinul pentru NHS (Sistemul Naţional de Sănătate din Marea Britanie).

De altfel, mama Ritei Ora a lucrat în prima linie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus care a făcut din Marea Britanie una dintre cele afectate ţări.

Cântăreața s-a născut la Pristina, Kosovo, din părinți albanezi. Tatăl mamei sale, Osman Bajraktari, a fost consul albanez în Rusia.

În timp ce bunicul ei era diplomat în Rusia, mama Ritei a studiat Medicina la Academia Medicală din Moscova şi ulterior s-a specializat în psihiatrie.

În aprilie, Rita a dezvăluit că era îngrozită de revenirea mamei sale în prima linie care lupta cu pandemia de coronavirus.

Artista a mărturisit că este „egoistă” îngrijorată din cauza mamei „eroice”, Vera Sahatçiu, care se întoarcea în spitale pentru a ajuta pacienții.

Rita Sahatçiu Ora s-a născut pe 26 noiembrie 1990 în Pristina, Iugoslavia. Ea are o soră mai mare pe nume Elena Ora și un frate mai mic, Don Ora.

Părinții ei s-au mutat in Anglia cand Rita avea 1 an. Artista crescut în Portobello Road, în West London şi este musulmană.

Albumul său de debut, Ora (2012), a debutat pe poziția #1 în Marea Britanie, și conține single-urile number-one R.I.P. și How We Do (Party).

După ce a mai ajuns încă o dată pe poziția #1 în topuri cu piesa Hot Right Now în colaborare cu DJ Fresh, Ora a devenit artistul cu cele mai multe single-uri de poziția #1 în UK Singles Chart în 2012.

În 2013 ea a fost nominalizată de trei ori la Brit Awards. Primul single de pe cel de-al doilea său album, I Will Never Let You Down, a debutat în topul UK Singles Chart în 2014, Ora devenind astfel a doua cântăreață solo britanică cu patru single-uri de poziția #1 în Marea Britanie, după Geri Halliwell (fosta componentă a trupei Spice Girls).

Imaginile interzise minorilor pot fi văzute accesând ediţia online a tabloidului The Sun