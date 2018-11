RIHANNA, aşa cum nu ai mai VĂZUT-O. Pictorial INCENDIAR pentru fanii de pe INSTAGRAM. Galerie FOTO

Rihanna şi-a surprins plăcut fanii din întrega lume, după ce a postat o serie de fotografii incediare pe contul său de Instagram.





Se pare că pentru fanii Rihannei, anul acesta Crăciunul a venit mai devreme. Diva muzicii pop a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii care te lasă cu respiraţia tăiată.

Mai mult goală, Rihanna îşi arată formele de invidiat, într-un pictorial inedit, pentru fanii de pe reţeaua de socializare.

„We getting NAUGHTY-not-NICE this season!”, scrie Rihanna pe contul său de Instagram, unde a postat fotografiile provocatoare.

Rihanna, pe numele său, Robyn Rihanna Fenty, s-a născut pe 20 februarie 1988 la Saint Michael, Barbados şi este o cântăreață, muziciană, textieră și dansatoare din Barbados.

Starul a debutat în anul 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hot 100. Ulterior piesa a fost inclusă pe primul album al interpretei, intitulat Music of the Sun, care a fost lansat în vara aceluiași an.

Rihanna a primit patru nominalizări la gala premiilor MTV Video Music Awards 2007, câștigând trofeul la categoriile „Cântecul monstru al anului” și „Videoclipul anului”. Ulterior Rihanna a obținut primul său premiu Grammy, la categoria „Cea mai bună colaborare în stil rap”.

FOTO: Instagram

