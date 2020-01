Potrivit anchetatorilor, violatorul își obliga victimele să consume alcool și droguri.

În momentul în care a fost săltat de poliţiştii britanici, Reynhard Sinaga era pe stradă, unde pândea o nouă victimă.

Multe dintre victimele acestuia nu și-au mai putut aduce aminte ce li s-a întâmplat și au aflat de la autorități cum au fost abuzate.

„Nu voi uita niciodată ziua în care Poliția a venit să mă vadă. Nu știam de ce vor să mă vadă, dar pot spune că am fost devastat să aflu că am fost victima unui viol, după ce am fost drogat, și că întregul act a fost filmat de bărbat”, a povestit una dintre victime.

În urma cercetărilor efectuate de anchetatori, violatorul ar fi abuzat sexual aproximativ 190 de persoane de sex masculin.

Autorul agresiunilor a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, potrivit antena3.ro

