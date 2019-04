Revoltă contra lui Andrei Caramitru în USR. „Nu vorbește în numele meu!”

Doi dintre cei mai importanți membri ai USR se delimitează de declarațiile lui Andrei Caramitru și îi cer voalat liderului formațiunii, Dan Barna, să rezolve situația creată de declarațiile belicoase ale consilierului său.





Deputatul USR Tudor Benga a declarat că afirmațiile lui Andrei Caramitru au început să afecteze imaginea USR și că Dan Barna ar trebui să ia rapid o decizie în ce-l privește pe acesta.

„Știți că nu am obiceiul să tac despre controverse publice care implică USR-ul. Și v-am spus încă de acum două săptămâni că auzim ce ni se spune dinspre public și nu ignorăm mesajele. Din rațiuni ce țin de coeziunea noastră de grup am preferat, eu unul în ultima lună de zile, să nu adresez această problemă public și m-am concentrat pe a o rezolva în interiorul partidului. Însă cred că a venit momentul să o adresez și public fiindcă îmi scriu tot mai mulți oameni despre asta și e un subiect care începe să ne afecteze serios imaginea noastră de grup.

Problema de care vorbesc sunt declarațiile de multe ori controversate ale colegului nostru Andrei Caramitru. Mulți dintre voi ați aplaudat cu entuziasm o bună parte dintre comentariile sale, destui alții le-ați dezaprobat la fel de viguros. Declarațiile însele, de altfel relativ numeroase, populează un spectru foarte larg de la observații argumentate și de bun simț pe probleme concrete, la poziționări ce frizează extremismul pe probleme mai degrabă ideologice”, a scris Tudor Benga pe Facebook.

El a mai precizat că Andrei Caramitru, ca orice alt membru USR, se bucură de aceeași libertate de exprimare de care se bucură toți membrii USR.

„Ea este circumscrisă desigur de statutul la care am aderat cu toții, el este liber să și-o exercite cum considera de cuviință, iar eu respect această libertate așa cum mi-o respect și mie și oricărui alt coleg. Acestea fiind exprimate însă, în calitatea mea de reprezentant public atât al colegilor din USR care m-au ales să candidez cât și a cetățenilor care au validat acea candidatură și m-au trimis să îi reprezint în Parlament simt nevoia să fac o precizare foarte clară: Andrei Caramitru îmi este coleg, are libertatea de a exprima opinii publice la fel ca orice alt coleg, însă el nu vorbește în numele meu. Și atât cât pot eu judeca, în calitatea mea de membru care a contribuit consistent la actualul statut USR, nu vorbește nici in numele USR-ului in ansamblul său”, mai scrie Benga.

Deputatul a mai spus că Andrei Caramitru vorbește în calitate de „consilier al lui al lui Dan Barna și nu în calitate de consilier al Președintelui USR, fiindcă poziția de consilier al Președintelui USR nu este reglementată în nici un fel de statutul USR”.

„Nu trece prin nici un filtru intern al partidului, nu are vreo atribuție desemnata de organizație și nu dă socoteală în vreun fel în fața partidului. Dă însă, imi imaginez, socoteală in fața lui Dan Barna. Motiv pentru care am și ridicat problema, de mai multe ori în ultimele săptămâni, atât direct cu Dan cât și instituțional în cadrul grupului nostru parlamentar. Mai departe însă orice decizie este in mâna lui Dan, pe care îl încurajez din nou si pe această cale, să cîntărească cu maximă atenție impactul deciziilor sale personale asupra USR-ului in ansamblu”, încheie Tudor Benga.

Senatoarea USR Florina Presadă a lansat luni critici dure la adresa lui Andrei Caramitru, consilierul lui Dan Barna. Aceasta a spus că a face a face o comparație între plecarea românilor din țară și Holocaust înseamnă o minimalizare a suferinței victimelor acelei forme extreme de violență.

