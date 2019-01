Unde au petrecut Revelionul Liviu Dragnea și iubita lui. Mesajul liderului PSD pentru 2019 FOTO

Liviu Dragnea a petrecut Revelionul la Castelul Foișor din Sinaia alături de iubita lui, Irina Tănase. În imaginile publicate pe Instagram, liderul PSD apare într-o ipostază tandră alături Irina.





Liviu Dragnea și iubita sa, Irina Tănase, au făcut Revelionul la Castelul Foișor din Sinaia. Castelul Foișor este un loc destinat exclusiv activităților de protocol ale statului, care intră în administrația RA-APPS, potrivit realitatea.net.

Imagini cu cei doi în noaptea de Revelion au fost publicate pe Instagram, conform știripesurse.ro.

Mesajul liderul PSD pentru Noul An a apărut pe Facebook:

„Ne pregătim să începem împreună al treilea an de când redăm naţiunii române demnitatea şi încrederea într-o viaţă mai bună. Am spus acum doi ani tuturor să îndrăznească să creadă în România, că un guvern cu adevărat românesc, prin scopuri şi voinţă, le poate face o viaţă mai bună şi se vede acest lucru! Am realizat multe în ultimul an şi continuăm să clădim împreună o ţară a normalităţii. Jocurile politice meschine pe care unii încă le practică nu mai au loc în anul ce va să vină. Miza este, de fapt, România, viitorul acestei ţări, resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care-l poate juca România în regiune şi în Europa şi nu numai”, a spus Dragnea pe Facebook.

Sursa foto: Instagram

