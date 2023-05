Rețetă bunicii de prăjitură Albă ca Zăpada. Secretul gustului constă în foile coapte pe dosul tăvii

Prăjitura Albă ca Zăpada are un gust delicios, mai ales, datorită foilor care sunt coapte pe dosul tăvii. De asemenea, și aspectul ei este foarte plăcut. Chiar dacă ai nevoie de mai mult timp pentru a o prepara și pentru a o porționa, rezultatul final merită. În plus, este o prăjitură perfectă atunci când ai mai mulți invitați. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente pe care orice gospodină le are în bucătărie: