Imaginea de ansamblu a acestei afaceri a scos la lumină putregaiul din spatele sistemului de asistență socială, dar și cât de eficiente sunt pilele, cunoștințele și relațiile care pot exista în spatele unor acțiuni ale Justiției. Tabloul prezentat opiniei publice de actorii implicați în Cazul Sorina este sumbru: managerul de caz, adică asistenta socială, cere 100 de lei de cap de asistent maternal, bonurile valorice ale copiilor nu ajungeau la destinație, același manager a obligat asistenta maternală să declare, în scris, că nu vrea să o adopte pe Sorina, plus niște acte care au fost falsificate. La fel de limpezi sunt și demersurile în justiție ale familiei Săcărin, care a uzat de toate cunoștințele, relațiile și pilele posibile, la Craiova și nu numai, ca să termine odată cu adopția Sorinei. Un efect foarte vizibil al acestor presiuni este chiar acțiunea disperată a procuroarei Pițurcă, smulgerea cu forța a fetiței din casa asistentei maternale, deși avea autoritatea de a se ocupa numai de acte. Este evident că procuroarea a cedat nervos și s-a decis să acționeze împotriva legii, numai ca să scape de presiunile care veneau dinspre cercul de prieteni ai familiei Săcărin, craiovenii domiciliați de ani de zile la New York.

Sorina poate pleca peste Ocean doar pe hârtie

Ieri, Judecătoria Slatina a hotărât că Sorina, fetița din Baia de Aramă adoptată de familia Săcărin din SUA, poate să plece din țară, respingând cererea de ordonanță președințială a procurorului general al României, Bogdan Licu. „Respinge cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată de procurorul general al PICCJ în contradictoriu cu pârâta DGASPC Mehedinți, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasiva. (…) Respinge cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată de procurorul general al PICCJ în contradictoriu cu pârâții – reclamanți Săcărin Ramona Elena și Săcărin Gabriel și cu pârâta Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,” se scrie în minuta Judecătoriei Slatina. Decizia este executorie, dar cu drept de apel în termen de 5 zile. Instanța a respins mai multe excepții și cereri reconvenționale, inclusiv o solicitare a familiei Săcărin pentru emiterea pașaportului Sorinei.

Fapte care trebuie anchetate la Direcția de Asistență Socială Mehedinți

Procuroarea Mihaela Iorga Moraru va trebui să facă lumină în ceea ce s-a întâmplat în procesul de plasament și de adopție al Sorinei sub îndrumarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți. Acolo s-au falsificat documente, s-a influențat în fel și chip asistenta maternală care luase în plasament două fetițe (pe Sorina și Andreea) cu vârste apropiate, s-au traficat bani și influențe. Presa a scos la iveală o seamă de lucruri grave care nu trebuie lăsate la stadiul de constatări și nemulțumiri strigate în studiorurile de televiziune sau în ziare. Să luăm pe rând faptele și vom reconstitui astfel filmul unei adopții cu cântec.

„Mami” Șărămăt a refuzat de două ori adopția

În dosarul de la DGASPC Mehedinți există două cereri de renunțare la adopția Sorinei. Una din 10 iulie 2013, alta din 4 aprilie 2018. Prin acest refuz, soţii Şărămăt şi-au pierdut dreptul de prioritate la adopţia copilei pe care au crescut-o de la vârsta de un an şi două luni, au sărit imediat cu explicația asistenții sociali. Mariana Șărămăt a spus că a fost înșelată de managerul de caz, vecina ei, să semneze acele cereri. Afirmația ei se susține prin faptul că există o neconcordanță majoră în actele din 2013. Mariana Șărămăt face cerere că renunță la adopție în 10 iulie, iar două zile mai târziu, pe 12 iulie, DGASPC Mehedinți îi comunică datele cu privire la procedura de adopție a Sorinei. De unde să știe „mami” că Direcția i-a aprobat adopția cu două zile înainte ca să purceadă la renunțare?

În 2013, nu apăruse adopția internațională a soților Săcărin. Putem presupune că asistenta socială, vecina, a convins-o pe Șărămăt să nu o adopte pe Sorina fiindcă ar fi pierdut banii ca asistent maternal profesionist, bani din care se pare că își trăgea și ea șpaga, după declarațiile unor martori. În primăvara anului 2018 apăruseră în peisaj soții Săcărin din America, iar din acel moment lucrurile încep să ia o altă turnură, iar lupta pentru Sorina începe.

Într-un „raport de compatibilitate” – nr.30112 din 13 august 2018 – se descrie în amănunt conflictul dintre asistentul maternal profesionist Mariana Șărămăt şi reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Mehedinţi, nu aspecte legate de compatibilitate copil-familie adoptatoare. „Rețeaua asistentelor” începe să lucreze în favoarea adopției internaționale și Direcția devine parte în procesul de adopție în favoarea soților Săcărin.

O nouă rundă: anularea adopţiei, judecată la Tribunalul Bucureşti

Avocatul familiei Şărămăt, cea care a crescut-o pe Sorina, a depus, ieri, la Tribunalul Bucureşti, o cerere pentru constatarea nulităţii adopţiei fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă. Ioana Constantin, avocatul familiei Şărămăt, a decalarat că documentele depuse vor arăta că adopţia nu a fost făcută în condiţiile legii. “Voi depune acum la Tribunalul Bucureşti o cerere pentru constatarea nulităţii adopţiei Sorinei Lucan, având în vedere faptul că această a fost ilegal făcută. Vreau să anunţ toată ţara că la Tribunalul Bucureşti avem un prieten foarte bun şi această este legea pe care ne bazăm şi am mare încredere în Tribunalul Bucureşti. Voi cere anularea adopţiei faţă de împrejurarea că, din actele pe care le observaţi aici, se poate trage concluzia că legea a fost încălcată. Să aveţi în vedere că această adopţie s-a făcut în mod ascuns, s-a încălcat flagrant articolul 9 din legea 273/2004, Legea adopţiei. Faţă de împrejurarea că lipsesc condiţiile de fond, adică opinia minorului, eu consider că această acţiune trebuie admisă. În aceste înscrisuri legate de cel care a tras aceste xeroxuri cu tricolorul, un patriot convins, sunt falsuri aşa au declarat reclamanţii făcute de Direcţia Mehedinţi, şi mai multe rapoarte semnate de angajaţii instituţiei, şi nu de reclamanţii din prezenta cauză”, a declarat avocatul Ioana Constantin. „Tribunalul Bucureşti a înregistrat această cerere, a fost deja repartizată la Secţia a V-a Civilă, dosar numărul 22131/3/2019. În acest moment, dosarul intră în procedură de regularizare. În dosar sunt patru părţi, noi, familia Săcărin, Autoritatea şi Direcţia în contradictoriu cu aceştia să obţinem o hotărâre, am solicitat nulitatea absolută şi în subsidiar nulitatea relativă. De asemenea, voi depune la Tribunalul Bucureşti o cerere privind suspendarea efectelor adopţiei indiferent de rezultatul demersului de astăzi”, a precizat avocata.

Violeta Morjan, managerul de caz de la DGASPC Mehedinți, urmărită penal

Mama naturală apare, dar e „ascunsă” de funcționarii statului

Mama naturală a Sorinei era în legătură cu familia Șărămăt, care-i creștea fetița. Nu fusese decăzută din drepturile de părinte, astfel că, în cazul unei adopții trebuia să-și dea încuviințarea printr-o declarație scrisă. Mariana Șărămăt era sigură că va obține de la Loredana Lucan acordul să o adopte pe Sorina. Nu a mai avut nicio speranță după ce a apărut familia adoptatoare din America. Asistentele sociale au ascuns existența mamei prin omisiune. La instanță au indicat o adresă eronată a mamei naturale și au „uitat” de declarația notarială a acesteia. „Prin prezenta declar că nu sunt de acord cu adopția internațională. (…) Doresc ca fetița să rămână la familia Șărămăt”, preciza în act Loredana Lucan, mama naturală a Sorinei.

Procurorul Mihaela Iorga Moraru a întocmit raportul Ordonanței prin care s-a dispus urmărirea penală împotriva Violetei Morjan, managerul de caz de la DGASPC Mehedinți, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată și uz de fals intelectual în formă continuată. În ordonanță se arată că aceasta a determinat-o pe Mariana Șărămăt, asistentul maternal al Sorinei, să semneze o declarație din care să rezulte că nu dorește să o adopte pe minora pe care o are în plasament și a înregistrat această declarație în Registrul pe care îl ține la Baia de Aramă. Ulterior, a falsificat fotocopia prin înlăturarea mențiunilor privind înregistrarea și aplicarea ștampilei de înregistrare de la DGASPC Mehedinți în încercarea de acordare a unei date certe, a transmis Compartimentului Adopții din cadrul Direcției documentele întocmite în fals, pentru a fi utilizate în procesul de adopție și a determinat judecătorul de caz să săvârșească, fără vinovăție, infracțiunea de fals intelectual, faptă constând în aceea că a atestat în mod nereal îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru deschiderea adopției interne.

Procurorul general spune că părinții Săcărin au stat cu fetița doar șapte ore

Totodată, procurorul general Bogdan Licu arată în cererea sa de revizuire a adopției că, „în cele 30 de zile pe care familia adoptatoare avea obligația să le petreacă în țară, potrivit legii, întâlnirile Sorinei cu aceasta au însumat 7 ore, potrivit raportului nr 30112/13 august 2018, total insuficient pentru a se putea stabili o eventuală compatibilitate între aceștia. Dar, așa cum recomandă Parlamentul European, prin Rezoluția din 2 februarie 2017, cu referire la aspectele transfrontaliere ale adopțiilor, scopul adopției nu este acela de a da adulților dreptul de a avea un copil, ci acela de a oferi copilului un mediu stabil, în care să crească și să se dezvolte în mod armonios, simțindu-se iubit și protejat”.

Răzbunarea DGASPC Mehedinți

Avocatul familiei Șărămăt a avut o declarație publică, în care a povestit cum a fost eliminată din sistem asistenta maternală: „Doamna Șărămăt Mariana a obținut acest atestat pentru a fi asistent maternal în 2012, adică a fost asistent maternal timp de șase ani de zile, până anul trecut. Niciodată nu a avut vreo reclamație, niciodată nu a avut vreo abatere disciplinară, niciodată nu a fost sancționată disciplinar pentru probleme de serviciu. Anul trecut, când a apărut familia Săcărin, au făcut o plângere la Ambasada Statelor Unite.

Ambasada Statelor Unite a făcut o plângere către Autoritatea Națională de la București, adică autoritatea superioară Direcției de la (Drobeta Turnu) Severin și a început o anchetă internă la Mehedinți. În perioada aia, eu m-am dus acolo și am cerut o audiență la directorul instituției. Vreau să vă spun că toată lumea era traumatizată, cu frica în sân. De frica Ambasadei Statelor Unite, de frica autorității de la București și trebuia să scoată un țap ispășitor.

Pe cine au scos țap ispășitor?

Pe Șărămăț Mariana și au sancționat-o disciplinar. Am zis ok, nu este nicio problemă. Acum, după această hotărâre definitivă din 2019, după ce îi fac plângeri penale pe lipsire de libertate, tot pe post de șantaj, o dau afară de la lucru, deci o concediază, fără preaviz, fără a îndeplini nicio formă legală. Au invitat-o la sediul Direcției, nu s-a făcut nici o comisie de disciplină și i-au trimis înștiințare.”

De ce au încălcat legea angajații de la Pașapoarte

Soții Secărin au mers cu hotărârea judecătorească și alte acte ale Sorinei la Serviciul Pașapoarte din Craiova ca să ceară eliberarea unui pașaport pe numele fetiței. Urmau să plece în America, iar fără acest document copila de 8 ani ce le-a devenit fiică nu putea fi scoasă din țară. Sorina nu a fost prezentă acolo, după cum au afirmat surse jurdiciare, funcționarul de la pașapoarte folosind o fotografie a fetiței adusă de părinții adoptivi. Legea spune însă altceva. Dacă copilul are sub 14 ani, prezența lui e obligatorie, dar nu i se iau amprente dacă are sub 12 ani. Se fac următoarele precizări:

– la depunerea documentelor, prezența minorului este obligatorie;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale).

În acest moment pașaportul Sorinei a fost trimis către Direcția Pașapoarte și vom vedea ce verdict se va da în anchetă cu privire la legalitatea sa.

Te-ar putea interesa și: