Reporter în Basarabia. Templul preotului care a scris balada „Limba Noastră”

În 1917 scrie poezia neamului românesc, ”Limba noastră”. Afirmând răspicat, la congresul învăţătorilor din stânga Prutului, că basarabenii sunt români şi că viaţa lor trebuie să fie între hotarele Patriei-Mamă. După câteva luni moare, pe frontul Mărăşeştilor, preotul militar Alexie Mateevici.





Trec 70 de ani şi în satul lui natal, Zaim, îşi începe lucrarea plină de curaj, neţinând cont de ameninţările KGB-ului, profesorul Ion Găină. Reface casa părintească a poetului, transformând-o într-un templu al Limbii Române. Alexie şi Ion. Poveste spusă azi de Ion. Căci el vorbeşte prin gândul lui Alexie.

Domnule profesor Ion Găină, îmi spui că acesta ţi-a fost visul vieţii. Să ai grijă de sufletul şi de memoria lui Alexie, cel prea devreme plecat spre ceruri. Nu avea nici 30 de ani, în 1917.

De-asta în România, de unde mă trag eu, dacă rostesc numele Mateevici, unii, mulţi, se uită la mine cu neinformată mirare.

Mă întreb doar atât. Retoric. Dacă Alexie ar fi fericit să ştie că “Limba noastră”, pe care scris-o pentru unitatea tuturor românilor, e acum imnul de dincolo de Prut, în Republica Moldova.

Visul profesorului

Ion Găină se trage din Sălcuţa, un sat vecin cu Zaim. După studiile universitare, în calitate de profesor de Limba Română, cere să fie repartizat în satul Zaim.

Avea un plan foarte clar, în 1984. Să refacă, aproape de la zero, casa familiei Mateevici. Construită tocmai în 1902 de tatăl poetului, Mihail, care la rândul lui fusese preot.

Noul ziditor găseşte sălaşul în paragină. Două dintre camere erau folosite pe post de atelier de pictură. În rest, mucegai.

Fusese maternitatea satului mulţi ani. Dascălcul îmi spune, apăsând pe acest aspect. “Niciun nou-născut al Zaimului n-a murit, dintre toţi cei care au deschis ochii aici”.

Sub umbra marelui poet viaţa înmugurise, alături de amintirea propriei sale copilării, iată interpretarea.

Vizită la Gospodăria de stat

Locuinţa se afla în vremea aceea sub autoritatea Gospodăriei agricole de stat “Calea nouă”. Director era Mihail Moraru.

Proaspătul absolvent se duce la director. Să-i propună refacerea. Curăţenia generală în curtea cea largă, înlăcrimată de buruieni. Şi nu doar atât.

Complicată misie! Când URSS-ul încă exista. Să faci casă memorială în numele celui care înainte de Marea Unire, de la 1918, spusese răspicat că moldovenii sunt români şi că destinul lor e între hotarele României...

Mihail Moraru însă nu ezită nicio clipă. S-au apucat imediat de treabă. Cu meşteri, cu material. Să facă tot ce trebuie, şi temelia, şi acoperişul, podelele, pereţii, absolut tot.

Chemat la KGB

Miliţia nu stă cu mâinile-n sân. Începe să monitorizeze suspecta activitate. E chemat în scurt timp şi KGB-ul.

Ofiţerii îl invită pe profesorul Găină la nişte “întrevederi”. Aşa le zice el, diplomatic. Am impresia că nu vrea să intre în dureroase amănunte. Gealaţii îi zic aşa. “Mai lasă-te dumneata de povestea aiasta!”.

Şi dumneata ce-ai făcut, domnule Găină? “Bineînţeles că nu m-am lăsat!”. Cum nici directorul Gospodăriei n-a făcut-o.

Profesorul îl evocă asemeni unui prieten drag, care a ştiut şi a vrut să-şi depăşească statutul oficial.

Lucrările sunt finalizate, după un an de lucru, în 26 martie 1988.

De ce nu te-ai lăsat?

Insist. De ce nu te-ai lăsat de visul dumitale? Pentru că, îmi spune, “părinţii mei mi-au spus că sunt român. Cu Limba Română am crescut în suflet”.

Copilăria sa, povesteşte Ion, a fost asemeni copilăriei tuturor basarabenilor îndoctrinaţi în limba rusă, în toate zilele săptămânii, când mergeau la şcoală.

Doar acasă îşi regăseau graiul. Înţeleg nerostiri în ochii limpezi ai acestui bărbat ajuns la jumătatea vieţii. Simt greutatea vorbelor lui.

“Dacă noi vorbim astăzi, în Basarabia, româneşte este un miracol”, creionează felul în care s-a păstrat fibra nealterată.

Dincolo de cărămizi

Zugrăveşte imaginea satului, oricare ar fi fost el, ca pe o cazemată. În interiorul căreia, mai degrabă şoptite, ca să nu fie deranjată stăpânirea, se petreceau obiceiurile strămoşeşti.

Când comunitatea se strângea la nunţi, botezuri şi cumetrii. Între ei, doar atunci, românii vorbeau româneşte. Era o lume numai a lor.

A fost însă momentul când Ion n-a mai suportat. A strigat, dând la o parte toate constrângerile. Indiferent de consecinţe. Aşa explică hotărârea de-a reface casa familiei Mateevici.

Nu cărămizile erau importante, cât spiritul din interiorul lor. “Trebuia să spunem de unde ne tragem. Să spunem că suntem români”, cuvintele acestea scrijelesc auzul.

Marea de respiraţii

Uliţele înguste, alergând în toate direcţiile printre sălaşuri mici şi tăcute, s-au trezit într-o zi în zgomotul lopeţilor, ciocanelor şi mistriilor. Anii de teamă erau sparţi cu poftă de muncitori. Încerc să-mi imaginez…

Se aude în toată Basarabia. În ziua de 28 august 1990 satul Zaim este luat cu asalt de o mare de respiraţii.

Localnicii, care nu sunt mai mulţi de 3.500, au fost copleşiţi de un asemenea potop de flori şi de bucurie.

Văd o poză în care e surprins acel moment, publicată în cartea monografică semnată de profesorul Găină, intitulată “Vatra Limbii Noastre. File din istoria comunei Zaim”.

Mişarea de renaştere naţională era, în stânga Prutului, în plin avânt. Casa familiei Mateevici reprezenta un punct, dintre multe altele, pe harta românismului.

În acea zi este inaugurată, în curtea complet refăcută a noului aşezământ memorial din Zaim, statuia în bronz a lui Alexie, realizată de sculptorul Mihai Ecobici, ajutat de Tudor Şerban şi de Tiberiu Moşteanu. Primul dintre ei fiind din capitala României.

Profesorul nu uită totodată să-i amintească pe aceia care i-au fost alături în toată această întreprindere.

Se referă la cercetătorul literar Vasile Malaneţchi, la muzeograful şi poetul Manole Neagu şi la pictorii Sava Mihailicenco, Timofei Roşca, Valeriu Portărescu şi Ion Sfeclă.

Îmbrăţirările unui întreg sat

Am ajuns în satul Zaim alături de Ansamlul popular “Astra” din Săcele. Mulţumesc pe această cale preotului Raul Şerban pentru invitaţia pe care mi-a adresat-o, de a-i însoţi, admirându-le totodată prestaţia artistică pe scena Casei de Cultură din localitate.

În Zaim găseşti, mai presus de orice, îmbrăţişări. Te cuprind, de cum se află că vii din România.

Nu cred că v-a strâns cineva în braţe vreodată cu atât de multă căldură, cum mi s-a întâmplat mie. La fel şi colegilor mei de drum.

Aici am văzut poezia lui Eminescu nu spusă, ci lăcrimată în duioşia fiecărui vers.

Altfel, un pământ ca oricare altul. Şi cerul nu mai puţin albastru ca al altora. Şi ape, şi câmpii. Nimic nu se compară însă cu ochii…

Clinchetul de clopoţel

Profesorul Ion Găină ne-a invitat în lumea sa. În curtea şi în casa lui Mateevici. Primirea inseamnă mai întâi un clinchet de clopoţel.

A fost odată, demult, un bătrân clopotar pe care îl chema Isai Veste. Pe aici numele Veste e des întâlnit. Şi pe primar îl cheamă Veste.

Clopotarul avusese casa vecină cu a soţilor Mateevici. Alexie, viitorul poet, a învăţat încă din vremea copilăriei să tragă clopotele. Aşa l-a îndemnat uncheşul.

Azi, în mica clopotniţă din muzeu clinchetul are înţelesul său. Arată gazdelor, cele trecute dincolo de timpul nostru, că le-au venit musafiri. Din nou. Alături de alte mii de călători, an de an.

Câţi mai exact, domnule Găină? “Între 3.000 şi 5.000”, răspunde.

Ne aşezăm şi ascultăm. Povestea

Apoi ne spune cine a fost Alexie Mateevici. Noi, vizitatorii, şi copii, şi maturi, ne găsim fiecare câte un loc în grădina cea înflorată, largă, pe câte o băncuţă, sub umbrarul pomilor îmbogăţiţi cu ramuri care tremură uşor la fiece pală de vânt. Şi ascultăm. Cuminţi.

Profesorul e alături de statuia din bronz, ca şi cum doi prieteni, umăr la umăr, ne-ar vorbi în acelaşi timp. Fiecare în felul său de a transmite.

Alexie s-a născut la 16 martie 1888, pe stil vechi. Sau la 29 martie, pe stil nou. Vede lumina zilei în localitatea Căinari, din actualul raion Căuşeni.

Aceeaşi unitate administrativă în care se află şi Zaimul. Numai că satul în care am ajuns noi e mai spre sud, foarte aproape de graniţa cu Ucraina.

Poetul chiar spunea că de aici, din Zaim, începe Bugeacul. Sudul Basarabiei.

Părinţii lui Alexie, Nadejda şi Mihail, decid să se mute în Zaim în 1893. Copilul va învăţa aici între anii 1895 şi 1897. După care e înscris la Şcoala Duhovnicească din Chişinău. Din 1902 îl găsim la Seminarul Teologic.

Alexie, protestatarul

