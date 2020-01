„Mă roagă ieri, în fapt de seară, un prieten, cu cerul și cu pământul, s-o ajut pe sor’să proaspăt rezidență în nobilă ramură a psihiatriei. Ajutorul, de natură cultural-științifică, constă din procurarea unei amărâte de cărți de semiologie psihiatrică publicată pe la 1900 toamna.

– Dar ea de ce nu a făcut rost de la colegi?

– Păi nu vrea nimeni să i-o împrumute!

– Hai, băi, fii serios. Înțeleg să nu imprumuți lenjeria intimă norocoasă sau proteză dentară, dar o carte?!

– Îți dai seama că altfel nu te sunăm pe ține…

Iau problema în piept hotărât să o rezolv în 5 minute căci posed și alte chestii pe cap oarecum mult mai importante. Am trei colegi psihiatri cu care am o relație profesională, umană, socială și mondenă foarte bună.

Psihiatrul nr.1

– Ai cartea X?

– Da!

– Super! Te rog să mi-o dai și mie o zi.

– Pentru ce?

– Să îi fac o copie!

– Ce să faci cu copia?

Prima replică venită a fost „să mă șterg la cur”, dar poți să știi cât de fanatici is psihiatrii cu semiologia lor?

– Să o citesc.

– N-ai nevoie.

– Merci. Nu, pe bune, poți să mi-o aduci?

– Nu.

– Trec eu pe la ține să o iau.

– Nu.

Încă nu-mi venea a crede.

– Băi, eșți tralala? Iau cartea, găsesc un xerox lângă blocul tău îi fac o copie și ți-o aduc!

– NU! N-am chef să mi-o rupă aia la xerox! Chiar te rog nu mai insistă!

Psihiatrul nr.2

– Ai cartea X?

– Pentru ce?

Oh boy…

– Pentru mama. Vreau s-o citească să înțeleagă unde a greșit când mi-a zis să mă fac doctor.

– Pe bune, pentru ce?

– Am pe cineva care vrea să facă o copie, e rezi pe psihiatrie.

– N-am.

– Dacă n-ai de ce m-ai mai futut la cap cu întrebări?

Liniște. Răspuns:

– Ai uitat că-s psihiatru? Io cu asta mă ocup…pun întrebări.

Psihiatrul nr.3

– Ai cartea X?

– Cartea X, cartea X, cartea X…..aaaaaaa, cartea X! E foarte veche!

– Da. E foarte veche. O ai?

– Ar trebui să o am…pfffffff, ce bine că m-ai sunat!

– De ce? Ai pe cineva de văzut la boli interne?

– Nu, dar mi-ai adus aminte de cartea X!O caut să o recitesc…

– Frățioare, dacă tot o cauți și e atât de minunată, nu mi-o dai și mie să-i fac o copie? O ora ți-o țîn! Juma’ de oră! Îți las copilu’ ostatic.

Liniște. După liniște nu poate veni nimic bun.

– Ce să faci tu cu ea?

Deja îmi loveam ritmic capul de birou.

– Filmu’!Vreau să fac filmu’!Îi am în față pe Stela cu Arșinel că au reziliat contractul cu farmacia inimii și șomează. Ce plm să fac, mă, cu o carte?

– S-ar putea să n-o găsesc. Dar știi cine o are?

– Nu…

– Y (psihiatrul nr.1)

– Știu că o are dar nu mi-o da

– Nu ți-o da? Ciudat om…

Și urmează apoteoză.

– Alo! Coane, uite că m-am făcut de ras. N-am reușit să fac rost de carte pentru sora’ta!

– Nu?Mmmm, asta e, poate o mai cauți…

– Sigur o mai caut, dar cei pe care i-am sunat îmi erau cei mai la îndemână…

– Nu-i nimic, lasă că deocamdată învață așa, de pe copia scanată.

– Poftim?

– Ce anume?

– Ai spus ceva de o copie. Are copia scanată?

– Da!

– Și de ce vrea cartea?

– Cum de ce? O dor ochii de la calculator…

În mintea mea era furtună. Din suflet îmi curgea venin

– Și dacă tot o dor ochii de ce n-o printează?

– Pentru că o costă cam de două ori mai mult decât dacă o xeroxează și nu mai e rentabil…

Iar ei au pretenția că tratează problemele de la mansardă.”, a povestit medicul Victor Hip.

