În acest context, Prințul Andrew îşi va lansa luni apărarea publică după ce autoritățile americane au făcut o cerere oficială pentru ca acesta să fie anchetat în legătură cu murdarul caz Epstein.

Departamentul de Justiție al SUA a depus în weekend o cerere de asistență judiciară reciprocă (MLA) la Home Office, solicitare utilizată doar în cazuri penale în temeiul unui tratat legal cu Marea Britanie.

Home Office este un departament ministerial al Guvernului Regatului Unit al Majestății Sale, responsabil cu imigrația, securitatea, legea și ordinea.

Prințul Andrew a negat întotdeauna categoric orice infracțiune cu privire la relația avută cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein.

Cererea oficialilor americani înseamnă că în doar câteva luni, el ar putea fi forțat să se prezinte într-o instanță britanică în calitate de martor.

Oficialii americani au susținut anterior că Andrew a refuzat să răspundă solicitărilor în legătură cu Epstein și anchetarea rețelei sale de prostituţie.

Astfel, depunerea unei MLA este o mișcare îndrăzneață menită să-l forțeze să răspundă la întrebări.

Conform surselor Daily Mail, Prinţul Andrew va încerca să se reabiliteze printr-o apărare agresivă în ochii Reginei Marii Britanii şi ai publicului.

Primul pas al echipei sale legale va fi respingerea în forţă a acuzaţiilor care indică faptul că ar fi evitat să coopereze în ancheta americanilor.

O sursă apropiată echipei legale a ducelui a declarat recent pentru Daily Mail: „Discuțiile legale cu Departamentul de Justiție sunt supuse unor reguli stricte de confidențialitate, așa cum sunt prezentate în propriile lor orientări.

Am ales să respectăm atât scrisoarea, cât și spiritul acestor reguli, motiv pentru care nu am făcut niciun comentariu cu privire la nimic legat de Ministerul Justiției pe parcursul acestui an. Credem într-o manieră onestă de rezolvare a lucrurilor.”

În vârstă de 60 de ani, Prinţul Andrew încă nu a vorbit cu procurorii din SUA, în ciuda faptului că a promis că va coopera în dezastruosul său interviu din Newsnight, acordat în luna noiembrie 2019.

Solicitarea Departamentului de Justiție pentru „asistență juridică reciprocă” de la Home Office ocolește eficient o solicitare către Palatul Buckingham.

Asta înseamnă că Andrew ar putea fi forțat să se prezinte într-un tribunal britanic ca martor în doar câteva luni.

Una dintre victimele lui Epstein, Virginia Roberts, susține că a întreținut relații sexuale cu Ducele de York de trei ori, când avea 17 ani, la ordinul pedofilului miliardar.

Prințul neagă cu emfază acuzaţiile, dar relația cu Epstein a făcut obiectul unei investigaţii publice în 2010, când au apărut fotografii ale acestora împreună la New York.

Până la acea vreme, Epstein era un infractor sexual înregistrat, dar Ducele de York a petrecut un weekend la conacul său în valoare de 72 milioane de dolari.

Finanțatorul dizgrațiat s-a sinucis în ​​august 2019 în timp ce aștepta procesului cu privire la acuzațiile despre reţeaua de prostituţie, dar victimele sale doresc în continuare ca presupuşii complici să răspunsă în justiţie.

Printre aceştia se află inclusiv socialista britanică Ghislaine Maxwell (n.r. – 58 de ani, fosta prietenă şi asociată a lui Epstein), fiica magnatului media dezonorat, Robert Maxwell.

Ghislaine este şi cea care le-a făcut cunoştinţă celor doi în anul 1999, profitând de prietenia cu Ducele de York.

Avocații domnișoarei Maxwell au spus anterior că ea neagă orice infracţiune. Andrew a negat categoric că ştia ceva despre faptul că Epstein abuza sexual de fete adolescente.

Domnișoara Roberts susține că mai întâi a făcut sex cu Andrew în 2001, când avea 17 ani, după ce a fost traficată de Epstein.

Ea a spus că a fost transportată cu avionul privat al lui Epstein la Londra pentru a se întâlni cu Ducele de York, iar perechea a fost fotografiată împreună în casa din Belgravia a domnișoarei Maxwell.

În timpul interviului său din Newsnight, Prinţul Andrew a spus că nu și-a amintit s-o fi întâlnit pe Roberts vreodată.

Spre deosebire de mama lui, Regina Elisabeta a II-a, Prințul Andrew nu are imunitate diplomatică în faţa urmăririi penale.

Cu toate acestea, orice probă furnizată de Andrew poate fi păstrată „în cameră”, ceea ce înseamnă că sesiunea va fi privată, iar presa și curioşii vor fi împiedicați să participe la audieri.

„În timp ce Prințul Andrew și-ar păstra dreptul de a refuza să depună mărturie în conformitate cu al Cincilea Amendament la Constituția Statelor Unite, impactul asupra reputației sale deja diminuate ar fi considerabil și o inferență adversă ar putea fi atrasă împotriva lui în litigiile civile conexe, ceea ce ar conduce la o posibilă hotărâre din culpă”, a scris fostul procuror federal Evan T. Barr în New York Law Journal, luna trecută.

Hotărârea din culpă este o hotărâre obligatorie în favoarea oricăreia dintre părți, bazată pe o anumită nerespectare a acțiunii celeilalte părți. Cel mai adesea, este o hotărâre în favoarea unui reclamant atunci când inculpatul nu a răspuns la o citație sau nu a apărut în fața unei instanțe judecătorești.

sursa: Daily Mail