Regina Elisabeta nu a purtat niciodată o mască de protecţie în public, iar ultima s-a ieşire din octombrie dovedeşte încă o dată că sfidează regulile impuse de Regatul Unit.

În timp ce Marea Britanie tocmai a intrat în cel de-al doilea blocaj național, Regina sfidează regulile impuse

Potrivit lui Robert Lacey, autorul „Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult”, regina Elisabeta a II- a nu a fost niciodată fotografiată purtând o mască de față pe tot parcursul pandemiei. Acesta a subliniat faptul că restul membrilor familiei regale, soţul reginei în vârstă de 94 de ani, Prințul Charles și Prințul William, poartă măștile „de la începutul crizei coronavirusului pentru a da un exemplu public”.

„Gândirea reginei cu privire la această chestiune rămâne un mister”

Lacey continuă: „Cel mai apropiat de cineva a explicat de ce Elisabeta a II-a nu ar trebui doar să ignore, dar pare să contrazică liniile directoare guvernamentale, deoarece vrea să arate Marii Britanii o imagine total opusă. Arătând că Palatul Buckingham, Majestatea Sa vrea să transmită speranță”.

Regina nu a fost văzută în public de aproape o lună, ultima dată fiind văzută pe 15 octombrie la Porton Down, din nou fără mască facială. Cu toate acestea, weekendul care vine va oferi reginei o oportunitate de a purta o mască: Ziua Amintirii, duminică, 8 noiembrie.

Sărbătoarea aduce un omagiu celor care au murit în apărarea Regatului Unit

Per Lacey, care a scris despre familia regală britanică de 40 de ani și a lucrat anterior la arhivele regale, a explicat că cele 48 de persoane stabilite să intre în contact cu monarhul pentru ziua respectivă au fost testate pentru COVID-19 înainte de întâlnire cu ea: Deci, cu siguranță duminică, vom vedea pe Majestatea Sa onorând sacrificiul lor purtând masca care a devenit obligatorie conform hotărârii noastre naționale de a învinge acest dușman crud” a sugerat Lacey, potrivit celor relatate de foxnews.

Regina a purtat mască pentru prima dată după ce a fost aspru criticată

Regina Elizabeth a II-a a depus un buchet de flori la mormântul Soldatului Necunoscut din Abaţia Westminster, fiind pentru prima oară când a purtat mască în public.